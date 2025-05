Motociclista fica em estado gravíssimo após colisão com carro elétrico em Rio Branco

Mulher tentou ultrapassagem pela contramão e foi arremessada com o impacto

Na manhã desta segunda-feira (26), um grave acidente foi registrado na Rua Rio de Janeiro, no bairro Floresta, em Rio Branco. Câmeras de segurança de um comércio flagraram o momento em que a motociclista Ana Ursula de Messias Sales, de 31 anos, tentou ultrapassar veículos parados no semáforo utilizando a contramão e colidiu violentamente com um carro elétrico BYD preto, conduzido por Victor Fernandes, que saía da Travessa Sol em direção ao centro.

O impacto foi tão forte que a motociclista foi arremessada por cima do veículo, batendo a cabeça no asfalto com extrema violência. O próprio motorista acionou imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local. Segundo o médico plantonista do Samu, Dr. Manoel Neto, a vítima apresentava quadro gravíssimo de traumatismo craniano encefálico (TCE), com intensa otorragia (sangramento pelo ouvido), sendo necessária a intubação no local antes de ser encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Policiais militares que passavam pela região prestaram apoio inicial no controle do trânsito até a chegada da equipe de trânsito, que isolou o local para os procedimentos de perícia. O motorista do carro permaneceu no local e colaborou integralmente com as autoridades.

