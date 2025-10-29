Flash
Motociclista fica em estado grave após colidir contra estaca em ramal de Porto Acre
Homem de 41 anos sofreu traumatismo craniano e precisou ser intubado ainda na ambulância
O motociclista Rariselmo Pontes de Souza, de 41 anos, ficou em estado grave após sofrer um grave acidente de trânsito no final da tarde desta quarta-feira (29), no km 15 do Ramal dos Paulistas, localizado no Projeto de Assentamento Tocantins, região da Vila do V, em Porto Acre, interior do Acre.
De acordo com informações de moradores, Rariselmo trafegava em uma motocicleta Honda Pop 100, de cor preta, no sentido zona rural/Vila do V, quando perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra uma estaca de madeira que fazia parte de uma cerca.
Com o impacto, o motociclista foi arremessado às margens da estrada, sofrendo traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, trauma no tórax e fratura no braço direito. Moradores que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e colocaram a vítima em uma caminhonete Hilux preta, para levá-la em direção à cidade.
A equipe da ambulância de suporte básico interceptou o veículo no km 12 do Ramal dos Paulistas e iniciou o atendimento de emergência. Diante da gravidade do quadro, foi solicitado reforço da ambulância de suporte avançado, que se encontrou com a equipe no km 20 da AC-10 (estrada de Porto Acre).
O médico Dr. Jônatas Amorim constatou rebaixamento do nível de consciência e realizou a intubação ainda dentro da ambulância, a fim de estabilizar o paciente. Em seguida, Rariselmo foi encaminhado em estado grave ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece sob cuidados intensivos.
A motocicleta foi recolhida por moradores do ramal para ser devolvida posteriormente. O policiamento de trânsito não chegou a ser acionado para atender à ocorrência.
Tenente da Polícia Militar morre em grave acidente na BR-364, em Tarauacá
Veículo colidiu contra pilar de ponte; causas serão investigadas pela Polícia Civil
O tenente da Polícia Militar do Acre, Pedro Soares Gomes, morreu na manhã desta quarta-feira (29) após sofrer um grave acidente de trânsito na BR-364, nas proximidades da região do Corcovado, em Tarauacá, interior do estado.
De acordo com informações preliminares, o militar estava sozinho na caminhonete quando o veículo colidiu violentamente contra o pilar de uma ponte. O impacto destruiu parte da frente do automóvel e causou ferimentos fatais no oficial.
Equipes do Instituto Médico Legal (IML) e da Polícia Civil foram acionadas para realizar os procedimentos de perícia e a remoção do corpo. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.
A morte do tenente Pedro Soares Gomes causa comoção entre colegas de farda e na comunidade local, onde ele era bastante conhecido pelo trabalho na segurança pública.
“Invertemos prioridades e estamos aplicando recursos próprios”, afirma secretário que revolucionou a saúde em Epitaciolândia
O secretário municipal de Saúde e vice-prefeito, Sérgio “Invertemos prioridades e estamos aplicando recursos próprios”, afirma secretário que revolucionou a saúde em Epitaciolândia
O secretário municipal de Saúde e vice-prefeito, Sérgio Mesquita, tem mantido discurso firme e números expressivos para defender sua gestão: “Invertemos prioridades e estamos aplicando recursos próprios”, afirma, convencido de que essa estratégia é decisiva para fortalecer a atenção básica. Ele afirma que tem um atendimento humanitário, acolhedor e resolutivo e que, “quando se tem amor e solidariedade, não existem limites entre municípios ou divisões entre estados”.
Sob sua coordenação, o programa Saúde na Comunidade atingiu mais de 140 mil atendimentos ao longo de 126 edições — média de mais de 1.120 atendimentos por edição. O município também destaca ter sido o primeiro no Acre a pagar o piso nacional para algumas categorias da saúde e operar Unidades Básicas de Saúde (UBSs) no turno da noite. Mesquita informa que o município realiza, diariamente, o transporte de 40 pessoas para Rio Branco e 70 (mensalmente) para Porto Velho. A capital do Estado vizinho recebe pacientes oncológicos, uma iniciativa que extrapola a responsabilidade municipal.
Segundo ele, já foram ofertadas cerca de 15 mil ultrassonografias, bem como existem duas UBSs funcionando até meia-noite, cada uma com médicos, dentistas, psicólogos e equipes completas, além de estoques robustos de medicamentos, reforçando sua avaliação positiva na atenção primária.
Mesquita reconhece, porém, que não existe “um ranking oficial ou métrica universal” para apontar o melhor secretário municipal de saúde, mas afirma que os resultados podem falar por si: “pegamos uma pasta onde os servidores não acreditavam no trabalho. Hoje temos uma saúde que desponta como uma das melhores do Acre”. A estratégia, ele diz, é combinar senso técnico e sensibilidade humana em cada ação.
Saltamos de 21º para 3º lugar em três meses: estratégia que virou caso de estudo
Quando assumiu a pasta da Saúde, Sérgio Mesquita relata que Epitaciolândia figurava entre os últimos colocados no Previne Brasil: “Éramos o 21º empatados com o 22º colocado”. Mas, com reordenação administrativa e foco em indicadores, afirma que, em três meses, saltou para o 3º lugar”. A lógica, segundo ele, é clara: a melhora nos resultados no Previne Brasil significa mais recursos federais — “os valores dos recursos vêm de acordo com tua nota no programa”.
Ele ressalta que a conquista do 1º lugar no Previne Brasil pela 4ª vez reflete compromisso consistente com cobertura vacinal, atenção pré-natal e prevenção de doenças crônicas. Também enfatiza que os ganhos no ranking vieram pela reestruturação de equipes, capacitação e mobilização dos agentes comunitários de saúde.
O secretário destaca que, em muitas ocasiões, investimentos foram feitos inclusive com recursos próprios. “As verbas para contratações eram pequenas e tivemos que complementar com nosso orçamento”, reforça, apontando que o diferencial da gestão está no uso estratégico de recursos municipais quando o federal não supre a demanda. Em sua avaliação, essa tática permitiu ampliar ofertas de especialidades como ginecologia, cardiologia e psiquiatria — serviços que, antes, só eram disponibilizados em Rio Branco ou Brasiléia.
Em suas palavras, “o nosso município tem o segundo melhor IDH, a melhor renda per capita e a melhor saúde entre os municípios acreanos” — afirmação ousada que Mesquita sustenta como base para defender que Epitaciolândia virou referência regional. Ele reforça: “jamais iremos negar atendimento ou segregar pessoas”.
Epitaciolândia eleva investimentos em saúde em 11% e mantém equilíbrio fiscal com 2,4% de folga orçamentária Epitaciolândia, com pouco menos de 20 mil habitantes, registrou um crescimento de 11% nas receitas públicas e manteve 2,4% de superávit orçamentário em 2024, segundo dados do IBGE e do Tesouro Nacional. Mesmo com aumento de despesas de 10,3%, a cidade conseguiu ampliar investimentos em saúde e infraestrutura sem comprometer o equilíbrio fiscal — um feito raro entre municípios de pequeno porte na região Norte.
A gestão municipal atribui o resultado à eficiência administrativa e à priorização da saúde pública. “Reorganizamos a rede, contratamos especialistas e ampliamos o acesso ao atendimento de forma planejada e responsável”, assegura Mesquita.
Além dos serviços médicos especializados Ginecologia, Cardiologia, Psiquiatria e Ortopedia a cidade foi a primeira do Acre a pagar o piso nacional da saúde, investindo também na valorização profissional.
A despeito da mortalidade infantil de 21,35 por mil nascidos vivos, o município aposta em ações preventivas e acompanhamento pré-natal para reduzir o indicador nos próximos anos. “Os números vão cair porque estamos investindo onde realmente importa: na base e na prevenção”, garantiu ele.
Com o avanço nos investimentos e o controle rigoroso das contas, Epitaciolândia se consolida como uma das gestões mais equilibradas e inovadoras do Acre, combinando crescimento fiscal e melhoria real nos serviços de saúde pública.
CCJ aprova projeto que simplifica doação em pagamento de créditos tributários no Acre
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) da Assembleia Legislativa do Acre aprovou nesta terça-feira (28), o Projeto de Lei que altera a Lei Complementar nº 477/2024, que trata da satisfação de créditos tributários por meio de doação de bens imóveis. A proposta tem como objetivo desburocratizar o procedimento para contribuintes que desejam quitar débitos com o fisco por meio da dação em pagamento.
Relator destaca benefícios da proposta
O deputado Eduardo Ribeiro (PSD), relator do projeto, explicou que a medida busca simplificar o processo de formalização das doações em pagamento, eliminando etapas burocráticas que anteriormente dificultavam a regularização.
“Esse projeto vem para desburocratizar a questão da dação em pagamento de créditos tributários. Antes, era necessário passar por uma análise complexa, o que tornava o processo muito mais lento. Com essa proposta, o procedimento fica mais simples, rápido e seguro para o contribuinte”, afirmou o parlamentar.
Principais mudanças na legislação
O projeto promove alterações pontuais na Lei Complementar nº 477/2024, incluindo:
•Supressão do parágrafo único do artigo 4º, que exigia análise por uma comissão, simplificando o processo de doação em pagamento;
•Correção de erro material no artigo 2º, parágrafo 2º, ajustando a referência da Lei Complementar nº 316, de 10 de março de 2016, que estava equivocadamente citada como 10 de maio de 2016.
Parecer favorável do relator
O deputado Eduardo concluiu seu parecer afirmando que a proposta beneficia diretamente os contribuintes, tornando o procedimento menos burocrático e mais ágil.
“O projeto facilita ao contribuinte que queira realizar a doação em pagamento, tornando o processo mais simples. Portanto, meu parecer é pela aprovação”, disse o relator.
Com a aprovação do parecer na CCJ, o projeto segue agora para as próximas etapas do trâmite legislativo na Assembleia Legislativa do Acre.
