Motociclista fica em estado grave após colidir com poste em rotatória do Horto Florestal
Arleido Mourão da Silva, de 30 anos, foi intubado ainda no local e levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco; há suspeita de ingestão de álcool antes do acidente
Um grave acidente de trânsito deixou o motociclista Arleido Mourão da Silva, de 30 anos, em estado crítico na madrugada deste domingo (28), em Rio Branco. Ele colidiu contra um poste na rotatória do Horto Florestal, na Avenida Antônio da Rocha Viana, bairro Vila Ivonete.
Testemunhas relataram que Arleido seguia no sentido centro-bairro quando perdeu o controle da motocicleta e atingiu a estrutura. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou a ambulância de suporte avançado 02.
No local, os paramédicos realizaram os primeiros atendimentos e intubaram a vítima antes de encaminhá-la ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Arleido sofreu fratura na mão direita, ferimento na mandíbula e múltiplas escoriações.
A equipe médica informou que há suspeita de ingestão de bebida alcoólica antes do acidente. Policiais do Batalhão de Trânsito registraram a ocorrência, mas a motocicleta já havia sido retirada por terceiros antes da chegada das autoridades.
Saiba o que esperar da presidência de Edson Fachin no Supremo Tribunal Federal
Ministro assume o comando do STF em meio a tensões internacionais e embates políticos internos
O ministro Edson Fachin tomará posse como presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) nesta segunda-feira (29), sucedendo Luís Roberto Barroso.
A mudança ocorre em um momento de tensões internas e externas: o país enfrenta embates com os Estados Unidos relacionados ao tarifaço e pressões políticas, incluindo a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Fachin chega à presidência com um “perfil acadêmico sólido e histórico de decisões ponderadas”, acreditam especialistas ouvidos pelo R7.
“Perfil discreto”
Segundo o advogado especialista em tribunais superiores Max Telesca, a expectativa é que Fachin mantenha a defesa da soberania brasileira e da independência judicial diante de pressões externas.
“O STF, sob Fachin, deverá reafirmar que leis, decisões e ordens executivas estrangeiras só têm eficácia no Brasil quando incorporadas ou aprovadas por nossas instituições de soberania. Não há automatismo”, afirma.
O comentarista político Gabriel Petter destaca que o perfil discreto de Fachin não significa fragilidade frente a pressões externas.
“Ele já se manifestou contra a aplicação da Lei Magnitsky a autoridades brasileiras, incluindo Alexandre de Moraes, o que pode colocá-lo em rota de colisão com a administração Trump. Mas, de forma geral, Fachin apresenta um perfil cordial e pacificador, com decisões de impacto social”, observa.
Contextos e desafios diferentes
Durante dois anos, Barroso consolidou mudanças tecnológicas e medidas de comunicação com a sociedade. Entre os destaques, estão a redução do acervo processual, uso de inteligência artificial em processos e o programa “STF + Sustentável”.
No campo decisório, a Corte revisou pontos da reforma da Previdência, políticas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e direitos sociais, além de adotar medidas de inclusão no Judiciário.
Fachin assumirá a presidência em contexto de casos de grande repercussão e tensão política.
Entre os principais desafios estão os desdobramentos da chamada “trama golpista”, com Bolsonaro e aliados tentando reverter condenações da Primeira Turma e levar casos ao plenário, além de outras três ações penais em andamento envolvendo 23 réus.
Além disso, terá sob sua gestão casos emblemáticos, como o inquérito que investiga Bolsonaro e outras 23 pessoas, incluindo ex-auxiliares e parlamentares, pela condução da crise da Covid-19, e cerca de 80 investigações sobre deputados e senadores por suspeita de irregularidades e falta de transparência no uso de emendas parlamentares.
Relação estremecida entre Brasil e EUA
Outro ponto sensível envolve sanções internacionais: Moraes e a esposa foram atingidos pela Lei Magnitsky devido à atuação do magistrado no caso do golpe, e oito ministros tiveram vistos para os EUA cassados, com risco de novas retaliações.
No âmbito legislativo, embora a proposta de anistia total aos envolvidos em atos antidemocráticos tenha perdido força, o Congresso ainda pode aprovar reduções de penas.
Gabriel Petter alerta que a aproximação ou distanciamento em relação aos demais ministros, especialmente Alexandre de Moraes, pode influenciar decisões estratégicas da Corte.
“Devemos observar como o STF reagirá após a reunião entre Lula e Trump, especialmente se houver novas sanções ou tensões diplomáticas”, afirma.
Homem é esfaqueado e sobrevive a tentativa de homicídio no bairro Aeroporto Velho
Juciclei Nascimento, de 38 anos, sofreu três golpes de faca e apresentava sinais de agressões físicas; polícia investiga o caso
A madrugada deste domingo (28) foi marcada por violência em Rio Branco. Juciclei Nascimento, de 38 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na Travessa Acre, no bairro Aeroporto Velho. Ele foi atingido por três golpes de faca e apresentava hematomas pelo corpo.
Segundo testemunhas, Juciclei surgiu ensanguentado em frente a uma residência onde ocorria uma confraternização e pediu ajuda. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou os primeiros socorros e o encaminhou ao Pronto-Socorro de Rio Branco.
Conforme informações médicas, a vítima sofreu duas perfurações nas costas e uma no peito. Apesar da gravidade, seu estado de saúde é considerado estável.
A Polícia Militar realizou buscas na região, mas o agressor não foi localizado. O caso será investigado pela Polícia Civil.
Detento é encontrado morto em cela de isolamento na Unidade Penitenciária de Tarauacá
Preso havia ingressado no presídio um dia antes; causas da morte serão investigadas pelo IML
Um detento identificado como Antônio Valceni da Silva e Silva foi encontrado morto na manhã de sábado (27) na Unidade Penitenciária de Tarauacá, no interior do Acre. A informação foi confirmada pelo Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), por meio de nota oficial.
Segundo o órgão, o preso havia dado entrada no presídio na sexta-feira (26) e, por determinação judicial, foi colocado em cela de isolamento na ala da enfermaria. Ele estava sozinho no momento em que foi localizado sem vida por policiais penais de plantão. O Samu foi acionado e constatou o óbito ainda no local.
As causas da morte permanecem desconhecidas e serão apuradas pelo Instituto Médico Legal (IML). O Iapen não divulgou informações adicionais sobre o histórico do detento ou os motivos que levaram à sua prisão e ao isolamento.
Em nota assinada pelo presidente Marcos Frank Costa, o Iapen reforçou que o preso estava em área isolada e que todas as medidas de socorro foram tomadas imediatamente. Até o momento, não há indícios de violência externa ou envolvimento de terceiros.
