Motociclista embriagado foge de blitz, quase atropela policial e é preso após perseguição na BR-364

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem na noite de sábado (14), após fuga durante uma fiscalização de alcoolemia no km 138 da BR-364, em Rio Branco.

De acordo com a corporação, a equipe realizava a desmobilização do comando quando uma motocicleta colidiu contra a sinalização da operação e quase atingiu um policial rodoviário federal que recolhia os cones na pista, além de outros veículos que transitavam pelo local. Mesmo após receber ordens de parada, o condutor desobedeceu e iniciou fuga, o que motivou acompanhamento tático por parte dos agentes.

Durante a evasão, o motociclista realizou manobras perigosas, colocando em risco outros usuários da rodovia. A perseguição terminou quando ele perdeu o controle da motocicleta e caiu no acostamento.

O homem sofreu escoriações leves e foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não houve necessidade de encaminhamento ao hospital.

Submetido voluntariamente ao teste do etilômetro, foi constatado o teor de 1,25 miligrama de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões — índice que configura crime de trânsito e também gera sanções administrativas. Durante a abordagem, os policiais também verificaram que o condutor não possuía habilitação para dirigir.

Diante dos fatos, a PRF constatou, a princípio, os crimes de embriaguez ao volante e de conduzir veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano. O homem foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes de Rio Branco, com a integridade física preservada.

A motocicleta foi removida ao pátio do Detran, e os autos de infração correspondentes às irregularidades foram lavrados.

A PRF reforçou que dirigir sob efeito de álcool compromete a capacidade psicomotora do condutor e coloca em risco a vida de todos os usuários da rodovia. A instituição informou que mantém fiscalização permanente para prevenir sinistros e salvar vidas.