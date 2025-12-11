Motociclista é preso após acidente que deixou quatro feridos em Cruzeiro do Sul

Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou quatro pessoas feridas na noite dessa quarta-feira (10), no cruzamento das ruas Alfredo Teles e Absolom Moreira, no bairro da Baixa, em Cruzeiro do Sul. O condutor de uma das motos, identificado como Luis Fernando, de 22 anos, foi preso por conduzir veículo sob efeito de álcool ou substância psicoativa e por lesão corporal culposa na direção.

De acordo com a Polícia Militar, Luis Fernando trabalhava realizando corridas por aplicativo no momento da colisão, embora não possuísse o EAR (Exercício de Atividade Remunerada). Ele levava uma passageira que sofreu fratura exposta. Na outra motocicleta estavam dois homens, que também ficaram feridos.

Ainda segundo a PM, mesmo com escoriações, o condutor se mostrava inquieto, tentou fugir do local e demonstrava desconforto com a presença dos policiais, além de apresentar sinais de uso de drogas.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Luis Fernando foi encaminhado à UPA, mas recusou sutura em um corte na perna esquerda. Em seguida, foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.

Os dois condutores envolvidos acusaram um ao outro de terem provocado o acidente. A perícia realizada no local deverá esclarecer a dinâmica da colisão.