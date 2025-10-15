Motociclista e passageira ficam feridos após colisão com boi na AC-10, em Rio Branco

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um boi foi registrado na noite desta terça-feira (14), no km 20 da rodovia AC-10, estrada que liga Rio Branco ao município de Porto Acre. Duas pessoas ficaram feridas e precisaram ser encaminhadas ao Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

De acordo com informações, o condutor da motocicleta Yamaha YBR, de cor preta, Clemilton Alencar, de 21 anos, trafegava no sentido zona rural–zona urbana, levando na garupa Raimunda Doralice Gomes de Alencar, de 53 anos, quando o animal atravessou repentinamente a pista. O motociclista não conseguiu desviar e acabou colidindo com o boi, provocando a queda dos dois ocupantes.

A Polícia Militar foi acionada e entrou em contato com a base de Porto Acre e o SAMU em Rio Branco. No momento do atendimento, uma ambulância do SAMU passava pela rodovia e foi interceptada pelos militares, que solicitaram apoio imediato. Os socorristas realizaram os primeiros atendimentos no local e conduziram as vítimas ao hospital.

Raimunda foi encaminhada ao Setor de Traumatologia, apresentando dor torácica, lombalgia, cervicalgia e escoriações no braço esquerdo. Já Clemilton sofreu cortes no supercílio esquerdo, no braço direito e no joelho esquerdo, além de queixas de dor na cervical e lombar. Ambos permanecem em estado de saúde estável.

O animal sobreviveu e não apresentou ferimentos graves.

O caso serve de alerta aos motoristas que trafegam pela AC-10, especialmente durante a noite, devido à presença frequente de animais soltos na pista, o que aumenta o risco de acidentes graves.

