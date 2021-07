Motociclista é mais uma vítima após cair em cratera na BR 317

Socorristas dos 5º Batalhão do Alto Acre, localizado na cidade de Epitaciolândia, foram acionados via Polícia Militar, de que uma pessoas teria sofrido um acidente na BR 317, sentido Epitaciolândia/Xapuri, no km 28, onde ocorreu um desbarrancamento em março passado.

Este seria o quarto incidente registrado no local desde o acontecimento. O Dnit, após um dos acidentes envolvendo dois veículos, reforçou a sinalização no local, mas não divulgou um plano de conserto no local, onde foi realizado apenas um desvio temporário para a passagem de um veículo por vez.

Recentemente, um acidente envolvendo um taxis e dois caminhões, por pouco não registra uma tragédia, após o veículo de menor porte ser empurrado no barranco, deixando apenas feridos leves.

Nesta terça-feira, dia 27, por volta das 19h40, os socorristas chegaram no local e encontraram um homem de 28 anos, com um corte no rosto que sangrava bastante, também reclamava de fortes dores nas costas.

Segundo foi apurado, ele transitava em uma moto Honda/Bizz, placa NXS 0986 sentido Epitaciolândia quando caiu no buraco. O homem foi retirado com ajuda de terceiros até a chegada da equipe. O sangramento foi estancado, consciente, foi colocado em uma maca após colocarem um colar cervical e conduzido ao hospital em Brasiléia.

O caso foi registrado no quartel dos Bombeiros em Epitaciolândia e o homem ficou em observação após ser atendido pela equipe plantonista.

Matérias relacionadas: