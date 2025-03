Motociclista é esfaqueado ao tentar salvar mulher de assalto em Rio Branco

Polícia Militar intensifica segurança com abordagens, bafômetros e vigilância por câmeras de alta definição; presos com tornozeleiras eletrônicas também serão monitorados para garantir a segurança durante a folia.

O Carnaval 2025 em Cruzeiro do Sul, no Acre, contará com um esquema de segurança reforçado para garantir a tranquilidade dos foliões e da população em geral. A Polícia Militar realizará a Operação Lei Seca, com abordagens a veículos, testes de bafômetro e barreiras em pontos estratégicos da cidade. Além disso, 28 câmeras de alta definição (Full HD) estarão espalhadas por locais como a Praça Orleir Cameli, ponto central da folia, e áreas de grande movimentação, como a frente da Caixa Econômica e a praça de táxi.

De acordo com o comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar, Capitão Daniel Teixeira dos Santos, um efetivo de 30 policiais por noite será destinado ao local do Carnaval, com patrulhamento intensificado também em Mâncio Lima e Rodrigues Alves. “Operações eventuais poderão ser realizadas em parceria com as prefeituras locais. Orientamos que os foliões escolham um ‘amigo da vez’ para dirigir e evitem o consumo de álcool ao volante”, destacou o comandante.

Um dos focos de atenção será a rodovia AC-405, que liga Cruzeiro do Sul a Mâncio Lima. Condutores flagrados dirigindo sob efeito de álcool serão penalizados conforme a legislação de trânsito e poderão ser levados à delegacia, dependendo da gravidade da infração. A tecnologia também será uma aliada da segurança. As câmeras de monitoramento, que transmitem imagens em tempo real para o Centro Integrado de Comando e Controle da Secretaria de Segurança (Sejusp), permitirão a identificação rápida de delitos e a abordagem de pessoas com mandados de prisão pendentes. Além disso, o monitoramento de presos com tornozeleiras eletrônicas será intensificado, com uma área de exclusão estabelecida nas festividades. Aqueles que desrespeitarem a restrição serão abordados por equipes de plantão. As imagens gravadas pelas câmeras poderão ser usadas como prova em investigações policiais, garantindo maior eficácia no combate a crimes e tumultos durante o Carnaval. Com essas medidas, as forças de segurança buscam prevenir acidentes, coibir o consumo de álcool ao volante e garantir que a folia ocorra com segurança para todos.

