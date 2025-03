Motociclista é esfaqueado ao tentar ajudar mulher assaltada na Baixada da Sobral

Albercir da Costa Soares, de 50 anos, teve exposição óssea na perna após colisão; vítima, com histórico cardíaco, foi socorrida pelo Samu e está estável.

Um acidente de trânsito envolvendo um motociclista chamou a atenção na madrugada deste sábado (1º) na Via Chico Mendes, no bairro Comara, em Rio Branco. Albercir da Costa Soares, de 50 anos, desmaiou enquanto pilotava sua motocicleta no sentido Centro-bairro e colidiu contra uma rotatória próxima ao Estádio Arena da Floresta.

Testemunhas relataram que Albercir, que estava a caminho do trabalho, foi arremessado da moto após o impacto. Ele sofreu uma laceração grave na perna esquerda, com exposição óssea do joelho até próximo ao calcanhar. Populares e amigos que passavam pelo local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e o encaminhou ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Seu estado de saúde foi considerado estável.

De acordo com informações, Albercir tem histórico de problemas cardíacos e, no momento do acidente, apresentava glicose baixa e fortes dores no peito, fatores que podem ter causado o desmaio. A motocicleta foi retirada do local por amigos e levada para sua residência.

O Policiamento de Trânsito não foi acionado para atender à ocorrência.

