Motociclista de aplicativo morre após ser atropelado por caminhão na BR-364 em Rio Branco
Vítima tentou ultrapassar caminhão boiadeiro, perdeu o controle da moto e morreu ainda no local do acidente
Um motociclista de aplicativo identificado como Edino Nazareno de Oliveira Barroso, de 50 anos, conhecido como “Velhinho”, morreu na tarde desta quinta-feira (8) após sofrer um grave acidente de trânsito na BR-364, nas proximidades do Auto Posto Corretão, no bairro Santa Inês, região do Segundo Distrito de Rio Branco.
De acordo com testemunhas, Edino trafegava em uma motocicleta modelo Mottu, de cor preta, no sentido centro–bairro, quando tentou realizar uma ultrapassagem em um caminhão boiadeiro vermelho, de placa MZS-7793. Durante a manobra, ele teria tocado no veículo, perdeu o equilíbrio e caiu sobre a pista, sendo atropelado em seguida pelo próprio caminhão.
Com o impacto, o motociclista sofreu múltiplas fraturas e teve a cabeça esmagada por uma das rodas do veículo de grande porte.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado ao local. Apesar das tentativas de reanimação realizadas pela equipe médica, Edino não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na via pública.
Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local, isolaram a área para os trabalhos da perícia e registraram o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT). Após a conclusão dos procedimentos, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos.
O motorista do caminhão permaneceu no local e foi conduzido até o posto da PRF para prestar esclarecimentos. A motocicleta foi recolhida por um guincho e a rodovia, que ficou parcialmente interditada, foi liberada após o encerramento da ocorrência.
Polícia Civil prende foragido por tentativa de homicídio em Xapuri
Suspeito era procurado desde 2023 por crime ocorrido no seringal Nazaré, na zona rural do município
Investigadores da Polícia Civil do Acre (PCAC) que atuam em Xapuri prenderam na manhã desta quinta-feira (8) um foragido da Justiça identificado pelas iniciais F.A.S., de 24 anos. A ação foi coordenada pelo inspetor-chefe Eurco Feitosa e ocorreu em cumprimento a mandado judicial expedido contra o suspeito, que estava sendo procurado há meses.
A prisão aconteceu por volta das 10h, quando os investigadores atravessavam a ponte da Sibéria e, já no bairro de mesmo nome, reconheceram o suspeito, morador da zona rural do município. Diante da identificação, a equipe realizou a abordagem e deu cumprimento imediato ao mandado de prisão.
F.A.S. era procurado por envolvimento em uma tentativa de homicídio registrada em 2023, no seringal Nazaré, área rural de Xapuri. Desde então, ele estava foragido e vinha sendo alvo de diligências contínuas por parte da Polícia Civil.
Segundo as investigações, no dia do crime, o autor e a vítima consumiam bebida alcoólica quando se desentenderam. A discussão evoluiu para uma luta corporal, ocasião em que o suspeito teria desferido golpes de faca contra a vítima.
Após a prisão, F.A.S. foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.
Polícia Civil esclarece furto de 28 bovinos na zona rural de Epitaciolândia
A Polícia Civil do Estado do Acre, por meio da Delegacia de Epitaciolândia, tomou conhecimento do furto de 28 cabeças de gado ocorrido em uma propriedade rural localizada no Ramal do Mato Grosso, nas proximidades da Escola Alcino Monteiro, zona rural do município. O crime causou grande prejuízo ao proprietário e gerou forte repercussão entre produtores da região.
Assim que informada sobre os fatos, a equipe de investigação iniciou diligências imediatas, deslocando-se até o local do furto para levantamento das primeiras informações. Durante a averiguação, os policiais constataram indícios claros de que a ação criminosa foi praticada de forma organizada e planejada, com o emprego de dois caminhões boiadeiros, utilizados para o transporte dos animais subtraídos.
A partir da análise dos vestígios encontrados na propriedade, bem como de informações colhidas durante as diligências de campo, os investigadores conseguiram identificar um dos veículos utilizados no crime. Trata-se de um caminhão boiadeiro de cor prata, pertencente ao Frigorífico Norte Carnes, localizado no município de Brasiléia. Essa identificação foi fundamental para o avanço das investigações e para a reconstituição da dinâmica do furto.
Com o aprofundamento dos trabalhos investigativos, a Polícia Civil conseguiu desvendar toda a logística empregada na ação criminosa, apurando que o furto contou com a participação de pelo menos cinco pessoas. Entre os envolvidos, as investigações apontam a participação direta de um vizinho da propriedade, que teria sido o responsável por arquitetar e coordenar toda a ação, aproveitando-se do conhecimento da rotina local e das facilidades de acesso à área rural.
O delegado titular de Epitaciolândia destacou o empenho e a eficiência da equipe de investigadores na rápida elucidação do caso, ressaltando a importância do trabalho técnico para dar uma resposta efetiva à sociedade. “Por meio do rápido trabalho investigativo, foi possível chegar à autoria desses crimes, que causaram repercussão na cidade. Nesse sentido, a Polícia Civil reforça o comprometimento com a investigação criminal a fim de que crimes dessa natureza não voltem a ocorrer”, frisou.
As investigações seguem em andamento para a completa responsabilização dos envolvidos e adoção das medidas legais cabíveis, bem como para a recuperação do prejuízo causado à vítima. A Polícia Civil reafirma seu compromisso com o combate aos crimes patrimoniais na zona rural e orienta que a população continue colaborando com informações que podem ser repassadas de forma anônima.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE SUSPENSÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2025 – COMPRAS.GOV 90013/2025
A Prefeitura Municipal de Brasiléia através da Comissão de Contratação informa os interessados sobre a SUSPENSÃO do Pregão Eletrônico supracitado para revisão e retificação do termo de referência.
Objeto: Registro de preços para a Contratação de Serviços Técnicos de Medicina Ocupacional e Segurança do Trabalho para atender as necessitadas da Secretaria Municipal de Administração de Brasiléia/AC.
O pregão será suspenso para resposta e análise jurídica de impugnação recebida.
Brasiléia/AC, 05 de janeiro de 2026.
André Schwalbe Gadelha
Pregoeiro
