Motociclista de aplicativo morre após ser atropelado por caminhão na BR-364 em Rio Branco

Vítima tentou ultrapassar caminhão boiadeiro, perdeu o controle da moto e morreu ainda no local do acidente

Um motociclista de aplicativo identificado como Edino Nazareno de Oliveira Barroso, de 50 anos, conhecido como “Velhinho”, morreu na tarde desta quinta-feira (8) após sofrer um grave acidente de trânsito na BR-364, nas proximidades do Auto Posto Corretão, no bairro Santa Inês, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com testemunhas, Edino trafegava em uma motocicleta modelo Mottu, de cor preta, no sentido centro–bairro, quando tentou realizar uma ultrapassagem em um caminhão boiadeiro vermelho, de placa MZS-7793. Durante a manobra, ele teria tocado no veículo, perdeu o equilíbrio e caiu sobre a pista, sendo atropelado em seguida pelo próprio caminhão.

Com o impacto, o motociclista sofreu múltiplas fraturas e teve a cabeça esmagada por uma das rodas do veículo de grande porte.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado ao local. Apesar das tentativas de reanimação realizadas pela equipe médica, Edino não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na via pública.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local, isolaram a área para os trabalhos da perícia e registraram o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT). Após a conclusão dos procedimentos, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos.

O motorista do caminhão permaneceu no local e foi conduzido até o posto da PRF para prestar esclarecimentos. A motocicleta foi recolhida por um guincho e a rodovia, que ficou parcialmente interditada, foi liberada após o encerramento da ocorrência.

