Motociclista de aplicativo e passageira ficam feridos em grave acidente em Rio Branco

Colisão entre moto e carro ocorreu na manhã deste domingo (31), no bairro Dom Giocondo; condutor está em estado grave

O motociclista de aplicativo Jamil Alisson da Silva, de 43 anos, e sua passageira, Ismar de Souza Ventura, de 63, ficaram feridos após uma colisão entre uma moto e um carro na manhã deste domingo (31), no cruzamento da Rua Rio de Janeiro com a Rua São Paulo, no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco.

Segundo informações, Jamil seguia no sentido bairro-centro quando um veículo Sandero avançou o cruzamento e atingiu a motocicleta. Com o impacto, o condutor foi lançado contra um poste, sofrendo fratura no tórax. Já a passageira foi arrastada pelo carro, apresentando fratura exposta na perna e escoriações pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) deslocou duas ambulâncias ao local. As vítimas receberam atendimento inicial e foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Rio Branco. O motociclista permanece em estado grave, enquanto a passageira está estável.

Familiares das vítimas estiveram no local e fizeram um acordo verbal, resultando na remoção da moto e do carro envolvidos no acidente.

