Motociclista de 19 anos sofre múltiplas fraturas em grave acidente no Centro de Sena Madureira
Jovem precisou ser transferido para Rio Branco após colisão entre moto e carro; estado de saúde é estável.
Um acidente de trânsito deixou o motociclista Paulo Ricardo, de 19 anos, gravemente ferido na noite desta segunda-feira (17), na Rua Cunha Vasconcelos, região central de Sena Madureira. A colisão envolveu uma Honda Bros vermelha e um veículo VW CrossFox prata.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros ao jovem ainda no local. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi levado inicialmente ao Hospital João Câncio Fernandes e, em seguida, transferido para o Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.
Paulo Ricardo sofreu fraturas expostas na tíbia e fíbula da perna esquerda, além de fraturas na mão esquerda e em uma costela. Após avaliação, ele foi encaminhado ao setor de Ortopedia, onde permanece em estado estável.
O motorista do carro permaneceu no local após a colisão. A Polícia de Trânsito isolou a área para a realização da perícia. As causas e responsabilidades do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.
Jovem é encontrado morto com sinais de espancamento em residência rural de Cruzeiro do Sul
Corpo de Damison Chaves, 21, foi localizado por moradores no Ramal do Olivença; Polícia Civil trata o caso como homicídio.
Damison Chaves França, de 21 anos, foi encontrado morto no início da tarde desta segunda-feira (17) na varanda de uma residência no Ramal do Olivença, no Segundo Distrito de Cruzeiro do Sul. O corpo foi localizado por volta das 12h por moradores, que se depararam com o jovem caído e sem vida.
Segundo relatos, Damison apresentava marcas de espancamento nas costas e na nuca, o que fez com que a comunidade acionasse imediatamente as autoridades. A violência do caso deixou os moradores assustados.
Equipes da Polícia Civil estiveram no local, isolaram a área e iniciaram os primeiros procedimentos investigativos. O Núcleo Especializado em Investigação Criminal (Neic) da Delegacia Geral assumiu o caso, que já é tratado como homicídio.
Peritos realizaram levantamentos no local em busca de vestígios que possam ajudar a esclarecer o crime. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia, que determinará a causa oficial da morte.
Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou motivação. A Polícia Civil pede que qualquer informação relacionada ao caso seja repassada de forma anônima pelos canais oficiais de denúncia.
LATAM amplia mapa global e conecta Guarulhos a três destinos inéditos na Europa e na África
A LATAM vai inaugurar, em 2026, uma das maiores expansões de sua história, marcada por novas rotas internacionais que colocam o Brasil ainda mais próximo de três grandes destinos globais: Cidade do Cabo, na África do Sul; Bruxelas, na Bélgica; e Amsterdã, na Holanda. A companhia, que também ampliará sua atuação no interior do Brasil, confirma que os novos voos internacionais partirão sempre de Guarulhos e terão três frequências semanais.
A estreia da rota São Paulo–Amsterdã, prevista para abril de 2026, possibilita aos turistas brasileiros a oportunidade de chegar diretamente a uma das cidades mais visitadas da Europa, conhecida por seus canais e museus renomados, além do charme das ruas estreitas percorridas por bicicletas. Já em junho será a vez de Bruxelas, capital política da União Europeia, com seus cafés históricos e atrações imperdíveis.
Em setembro, a LATAM ampliou sua presença na África ao inaugurar voos para Cidade do Cabo, destino marcado pelas praias econômicas e uma intensa vivência pela cultura da região. Lembrando que a LATAM é a única companhia que oferece voo direto entre Rio Branco e o Aeroporto de Guarulhos.
Voos para 4 destinos nacionais em 2026
A expansão também reforça o compromisso da companhia em fortalecer sua malha doméstica. Com a inclusão de Uberaba, Juiz de Fora, Caldas Novas e Campina Grande, a LATAM chegará a 63 aeroportos atendidos no Brasil. As novas operações devem melhorar a conectividade entre capitais e o restante do país, permitindo que mais passageiros acessem rapidamente o centro de distribuição de voos para o exterior em Guarulhos. As operações ampliam para 28 o número de destinos internacionais atendidos de forma direta a partir do Brasil, consolidando a liderança da companhia no setor.
Com esse movimento, a empresa reforça seu papel como principal elo brasileiro com destinos intercontinentais, conectando o país a novas rotas que equilibram turismo, negócios e oportunidades culturais. A entrada de Bélgica, Holanda e África do Sul no mapa da companhia abre caminhos inéditos para brasileiros em busca de experiências variadas, da Europa política aos cenários naturais africanos , enquanto amplia as possibilidades de quem embarca a partir do interior do Brasil.
CNJ inclui Acre entre 10 estados com prazo até fevereiro para apresentar plano contra superlotação carcerária
Conselho Nacional de Justiça determina implantação de Centrais de Regulação de Vagas até abril de 2026; medida visa garantir uma vaga por detento no sistema prisional
O Acre está entre os dez estados brasileiros que têm até fevereiro de 2026 para apresentar ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) seus planos de trabalho para implementar a política nacional de enfrentamento à superlotação carcerária. A determinação, que inclui também Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e Santa Catarina, estabelece que as Centrais de Regulação de Vagas (CRVs) devem estar implantadas até abril do próximo ano.
A orientação faz parte de ciclo de reuniões técnicas conduzido pelo CNJ em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça. O modelo de regulação, criado em 2021, estrutura um sistema capaz de garantir que cada vaga seja ocupada por apenas uma pessoa, evitando excedentes. Maranhão (2023) e Paraíba (2024) foram os primeiros estados a adotarem as CRVs.
Dez Unidades da Federação
Acre, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e Santa Catarina — têm até fevereiro de 2026 para enviar os planos de trabalho para implementar a política que enfrenta a superlotação carcerária no país de forma permanente. As Centrais de Regulação de Vagas (CRVs) deverão ser implantadas nesses estados até abril do ano que vem.
Na última quarta-feira (12/11), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senappen/MJSP) encerraram o ciclo de cinco reuniões técnicas para implantação dessas centrais pelo país.
Criada pelo CNJ em 2021, a metodologia permite a combinação de soluções para garantir que cada vaga prisional seja ocupada por uma pessoa. A primeira CRV foi implementada no Maranhão em 2023, e em seguida na Paraíba neste ano.
Os 10 estados que participam da atual rodada devem seguir o modelo de adesão estipulado por Acordo de Cooperação Técnica nacional entre CNJ e MJSP, cuja assinatura está prevista para dezembro deste ano. A previsão é que os atos normativos estaduais sejam publicados em março para que as CRVs comecem a operar em abril de 2026.
O coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas (DMF/CNJ), Luís Lanfredi, destaca que o ciclo de 2025 consolidou a base da CRV nos estados e abriu caminho para a fase operacional. “Foi um processo marcado pela construção conjunta entre Judiciário e Executivo. Agora entramos na etapa de implantação, que permitirá enxergar o que está sendo feito, medir resultados e aprimorar continuamente as decisões”, afirmou, lembrando que a implantação de CRVs nas 27 unidades da federação é meta do plano Pena Justa.
Para a juíza auxiliar do CNJ com atuação no DMF, Andrea Brito, o avanço das políticas no sistema prisional depende de uma articulação constante entre saberes, instituições e práticas, sempre a partir de uma perspectiva genuinamente interdisciplinar. “A complexidade dos desafios que enfrentamos exige cooperação real, troca qualificada e decisões sustentadas por evidências. É no encontro entre diferentes áreas do conhecimento e diferentes órgãos do Estado que construímos respostas mais humanas, responsáveis e transformadoras”, disse.
O coordenador nacional de regulação de vagas da Senappen Leandro Fonseca ressaltou que o trabalho conjunto tem sido fundamental. “Essa cooperação é o que dá sustentação à política de regulação de vagas”. As ações sobre qualificação e expansão das CRVs têm o apoio técnico do programa Fazendo Justiça, coordenado pelo CNJ em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e a Senappen para enfrentar desafios no campo penal e no campo socioeducativo.
Dados
A média de ocupação prisional das unidades federativas que participam do ciclo de implantação é de 143%, com variações de 107% a 179,8%, segundo diagnósticos enviados pelos próprios participantes e trabalhados nas reuniões técnicas. Das 448 unidades indicadas, 247 estão em situação de superlotação crítica, 111 superlotadas, 67 controladas e 23 com ocupação crítica. Em cinco estados, houve redução da população prisional nos últimos cinco anos, mas apenas três registraram queda contínua no último triênio.
Esses números orientam a atuação das comissões executivas locais para implantação das CRVs. “O objetivo é oferecer informações para subsidiar a tomada de decisão e permitir que as soluções sejam ajustadas conforme a realidade de cada estado”, disse Leandro Fonseca.
Monitoramento
A quinta e última reunião do ano discutiu os próximos passos da política e abordou os instrumentos de monitoramento e avaliação das centrais que serão implantadas. Foram apresentadas as ferramentas de monitoramento e avaliação, a exemplo de painel de indicadores e relatórios periódicos com variações nas taxas de ocupação, ferramentas aplicadas e serviços penais disponíveis. As listas de regulação de vagas auxiliarão na identificação de oportunidades de regulação e no acompanhamento das medidas adotadas.
A avaliação dos resultados caberá às comissões executivas estaduais, aos coordenadores e às equipes técnicas das CRVs, por meio de reuniões mensais, que subsidiarão ajuste dos planos de trabalho a serem encaminhados ao CNJ e à Senappen. Os relatórios semestrais de monitoramento e avaliação serão enviados ao DMF/CNJ, Ministério da Justiça, Comitê de Políticas Penais, secretarias estaduais de planejamento e orçamento e órgãos de controle, como assembleias legislativas e tribunais de contas, garantindo uma leitura orçamentária e técnica da política.
Além de acompanhar a ocupação prisional, o monitoramento também tratará do funcionamento dos serviços penais alternativos à prisão, como as Centrais Integradas de Alternativas Penais, o Serviço de Atendimento à Pessoa Custodiada (Apec), os serviços de monitoração eletrônica e os escritórios de atenção à pessoa egressa.
Baixe o Guia Metodológico da CRV, com orientações técnicas para apoiar a implantação nos estados.
Com Agência CNJ de Notícias
