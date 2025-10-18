Motociclista cochila ao pilotar e colide em carreta estacionada na BR-364, no Bujari

Homem de 34 anos retornava de festa quando perdeu o controle da moto e sofreu ferimentos; ele foi socorrido pelo SAMU e levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco

Um motociclista identificado como Jailson Siqueira da Silva, de 34 anos, ficou ferido após se envolver em um acidente na noite desta sexta-feira (17), no centro do município de Bujari, interior do Acre. A vítima colidiu na traseira de uma carreta estacionada às margens da BR-364, no sentido Bujari/Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Jailson retornava de uma festa e conduzia uma motocicleta Honda Fan Titan, de cor preta, quando teria cochilado ao pilotar, perdendo o controle da direção e batendo violentamente na parte traseira do veículo de carga. Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo e ficou desacordado por alguns instantes.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância básica para o resgate. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos no local e encaminharam Jailson ao Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

De acordo com o relatório médico, o homem apresentava corte na boca, dores no tórax e na região das costas, mas estava consciente e em estado estável ao ser entregue ao setor de Traumatologia para avaliação mais detalhada.

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

Relacionado

Comentários