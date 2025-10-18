Geral
Motociclista cochila ao pilotar e colide em carreta estacionada na BR-364, no Bujari
Homem de 34 anos retornava de festa quando perdeu o controle da moto e sofreu ferimentos; ele foi socorrido pelo SAMU e levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco
Um motociclista identificado como Jailson Siqueira da Silva, de 34 anos, ficou ferido após se envolver em um acidente na noite desta sexta-feira (17), no centro do município de Bujari, interior do Acre. A vítima colidiu na traseira de uma carreta estacionada às margens da BR-364, no sentido Bujari/Rio Branco.
Segundo informações de testemunhas, Jailson retornava de uma festa e conduzia uma motocicleta Honda Fan Titan, de cor preta, quando teria cochilado ao pilotar, perdendo o controle da direção e batendo violentamente na parte traseira do veículo de carga. Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo e ficou desacordado por alguns instantes.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância básica para o resgate. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos no local e encaminharam Jailson ao Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.
De acordo com o relatório médico, o homem apresentava corte na boca, dores no tórax e na região das costas, mas estava consciente e em estado estável ao ser entregue ao setor de Traumatologia para avaliação mais detalhada.
As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.
Furto inusitado: Comércio em Epitaciolândia é alvo de assalto pela sexta vez; ladrões furtam o banner do estabelecimento
Câmeras de segurança flagraram o momento em que dois homens, em uma motocicleta, furtam o banner do comércio do empresário Airton Castelo, no bairro José Hassem, durante a madrugada desta sexta-feira (17).
O comércio do empresário Airton Castelo, localizado no bairro José Hassem, em Epitaciolândia, foi novamente alvo de criminosos. Esta é a sexta vez consecutiva que o estabelecimento sofre um assalto. De acordo com imagens das câmeras de segurança, o crime ocorreu por volta das 4h16 da madrugada desta sexta-feira (17). O vídeo mostra dois homens passando em uma motocicleta em frente ao local. Em seguida, um deles retorna, observa o entorno, retira o banner do comércio e foge logo depois.
Até o momento, o autor do furto ainda não foi identificado. As autoridades policiais seguem analisando as imagens das câmeras de segurança e colhendo informações que possam levar à localização dos suspeitos.
Apesar do furto inusitado, que desta vez teve como alvo apenas o banner do estabelecimento, o caso reforça a sensação de insegurança enfrentada por comerciantes da região. As imagens devem auxiliar a polícia na identificação dos suspeitos.
Garanta passagens aéreas de Rio Branco por R$ 736, ida e volta
As companhias incluíram os voos do Acre no feirão de passagens aéreas deste final de semana. O menor valor está disponível na promoção da Gol com voos diretos da capital acreana para Cruzeiro do Sul por apenas R$ 736 (ida e volta). Acesse aqui essa promoção.
Quem está em Cruzeiro do Sul poderá viajar para Rio Branco pagando pelas passagens aéreas o valor de R$ 812. Outro destaque da Gol é da capital acreana para Manaus: passagens aéreas por R$ 834. (Confira detalhes na imagem abaixo). A Gol oferece voos sem escalas entre as duas cidades capitais às terças e quintas-feiras.
Promoção para Belo Horizonte
Na promoção da Azul tem voo direto de Rio Branco para Belo Horizonte (Confins) por R$ 1.181 (ida e volta). Confira no final deste post mais promoções. Neste final de semana as agências de turismo estão vendendo pacotes de vagens com descontos especiais e com a opção de parcelamento em 10 vezes sem juros.
As promoções são para viagens ainda neste ano. Todas as passagens estão com as taxas de embarques inclusas. As ofertas valem para compras até às 8 horas de segunda-feira (20/10).
Governo revoga nomeações e exclui candidatos do concurso do Iapen no Acre
O Governo do Acre publicou nesta sexta-feira, 17, dois novos decretos no Diário Oficial do Estado que alteram nomeações referentes ao concurso público do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen). As medidas envolvem tanto a exclusão de candidatos nomeados anteriormente quanto a anulação de nomeações de concursados que não tomaram posse no prazo previsto.
O Decreto nº 11.528-P, de 16 de outubro de 2025, exclui do Decreto nº 11.290-P, publicado em 11 de setembro, cinco candidatos nomeados para o cargo de Agente de Polícia Penal – Masculino. São eles: Felipe da Silva Amorim, João Victor Bezerra Guimarães, Izael Carvalho de Albuquerque, Francisco Ricardo de Oliveira Cunhae Katryel Morais dos Santos. A decisão foi tomada após análise de pedidos de reclassificação de candidatos, conforme os processos administrativos citados no documento.
Já o Decreto nº 11.529-P, também assinado por Cameli, torna sem efeito as nomeações de outros cinco candidatos que não tomaram posse dentro do prazo legal ou não cumpriram todos os requisitos exigidos para o cargo. Entre os atingidos pela medida estão Gabriel Lameira de Oliveira e Natanael Dias Vieira, nomeados para o cargo de Agente de Polícia Penal – Masculino, e Leandro do Vale da Silva, Alan Furtado Machado e Viviani Teixeira dos Santos, aprovados para o cargo de Técnico Administrativo e Operacional – Baixo Acre.
