Motociclista adormece ao volante e sofre acidente na BR-364, no interior do Acre

Diones Gomes Lopez, de 43 anos, caiu da moto e sofreu ferimentos; vítima foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco em estado estável

Um motociclista sofreu um acidente na tarde deste sábado (8) após adormecer enquanto pilotava na BR-364, nas proximidades da Vila Campinas, no município de Plácido de Castro, interior do Acre. Diones Gomes Lopez, de 43 anos, retornava para casa, em Acrelândia, quando perdeu o controle da motocicleta e caiu na via.

De acordo com a vítima, o cansaço teria sido a causa do acidente. Com a queda, Diones sofreu dores no braço e na coluna cervical, além de escoriações pelo corpo. Ele também apresentava sinais de um possível traumatismo cranioencefálico (TCE) moderado.

Um caminhoneiro que passava pelo local prestou os primeiros socorros e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de Acrelândia foi enviada ao local, e a vítima foi estabilizada e encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, onde seu estado de saúde foi considerado estável.

A motocicleta ficou sob os cuidados de terceiros, que a guardaram em uma propriedade rural próxima ao local do acidente. O caso serve como alerta para os riscos de dirigir sob condições de cansaço extremo.

