Acre
Motocicletas dominam frota no Acre e impulsionam crise no trânsito e saúde pública
Secretário Nacional de Trânsito alerta: falta de transporte público qualidade explica alta de 53% de motos no estado; vítimas ocupam até 75% das UTIs
Dados apresentados pelo secretário Nacional de Trânsito, Adrualdo Catão, revelam que 53% da frota acreana é composta por motocicletas – cenário similar ao de estados como Maranhão (60%), Piauí (55%) e Pará (54%). O levantamento foi divulgado durante a Conferência Nacional de Segurança no Trânsito, em Brasília, que debate a epidemia de acidentes envolvendo veículos de duas rodas.
Crescimento perigoso:
Frota nacional de motos saltou 42% em nove anos, chegando a 35 milhões em 2024 (Abraciclo)
Em 2023, vendas cresceram 18,6% – maior patamar desde 2011
Projeção para 2025: 2 milhões de emplacamentos/ano
Transporte precário e acidentes em alta
O secretário Nacional de Trânsito, Adrualdo Catão, disse ainda que a maioria dos acidentes envolvendo motocicletas acontece em cidades de médio porte, como é o caso de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, que cresceram rapidamente sem investimentos adequados em transporte público:
“Não podemos tratar essa questão como uma simples escolha individual. As pessoas optam por motocicletas porque não lhes foi oferecida uma alternativa segura. Não existe solução mágica para esse problema, mas se houvesse, seria um transporte público de qualidade”, disse Catão.
Impacto na saúde:
70%-75% das UTIs em hospitais gerais estão ocupadas por vítimas de trânsito (Ministério da Saúde)
Ministro Padilha classificou a situação como “epidemia” e anunciou verba para triplicar cirurgias ortopédicas no RJ
Dados que alarmam
Em junho/2025: 29 milhões de motos circulavam no Brasil (Senatran)
Aumento de 6 milhões desde 2020
Prioridade urgente: políticas para frear acidentes e melhorar mobilidade urbana
Enquanto o país bate recordes de vendas, especialistas cobram infraestrutura segura e alternativas de transporte para reduzir mortes e sequelas graves no trânsito.
Comentários
Acre
Acre registra menor taxa de desistência de busca por emprego desde 2023, mas ainda tem 22 mil pessoas fora do mercado de trabalho
Queda de 4% no número de pessoas fora do mercado de trabalho no 2º trimestre de 2025 contrasta com taxa de desalento acima da média nacional
O Acre encerrou o segundo trimestre de 2025 com 22 mil pessoas (7,3% da população) que desistiram de procurar emprego, segundo dados da Pnad Contínua, divulgados pelo IBGE na sexta-feira (15). O índice é o mais baixo desde fevereiro de 2023, quando ficou em 7,5%.
No primeiro trimestre deste ano, o estado registrava 26 mil desistentes (8,2%). Apesar da melhora, o percentual de desalentados – aqueles que deixaram de buscar trabalho por falta de esperança – ficou em 5,8%, acima da média nacional (2,5%).
O total de pessoas fora da força de trabalho caiu 4% em relação ao trimestre anterior, passando de 315 mil para 302 mil. A taxa de subutilização, que inclui quem trabalha menos do que gostaria ou está disponível mas não busca emprego, chegou a 18,2%, superando a média do Brasil (14,4%).
Principais indicadores do mercado de trabalho no Acre:
- Queda na desistência: 7,3% no 2º trimestre (22 mil pessoas), contra 8,2% no 1º trimestre (26 mil)
- Redução de pessoas fora da força de trabalho: 302 mil (abril-junho/2025), queda de 4% em relação ao trimestre anterior
- Aumento de desalentados: 22 mil no 2º trimestre (5,8% de variação), acima da média nacional (2,5%)
- Subutilização da força de trabalho: 18,2% no estado, contra 14,4% no Brasil
Comparativo com períodos anteriores
|Período
|Pessoas fora da força de trabalho
|Desalentados
|Abr-Jun/2024
|322 mil
|23 mil
|Jan-Mar/2025
|315 mil
|20 mil
|Abr-Jun/2025
|302 mil (-6% vs 2024)
|22 mil
Análise dos números
A redução na desistência pode estar relacionada a programas locais de incentivo ao emprego ou à retomada de setores econômicos.
O aumento de desalentados (pessoas que não buscam trabalho por falta de expectativa) preocupa, já que o Acre supera em mais do que o dobro a variação nacional.
A alta subutilização (18,2%) indica que muitos acreanos trabalham menos do que gostariam ou estão em ocupações informais.
Especialistas sugerem políticas públicas focadas em qualificação profissional e estímulo à formalização para melhorar esses indicadores. O governo do estado ainda não se pronunciou sobre os dados.
Dados nacionais
A taxa de desocupação no Brasil ficou em 5,8% no segundo trimestre de 2025. O índice recuou em 18 dos 27 estados e ficou estável nos outros nove.
Entre os homens, o desemprego foi de menor do que entre as mulheres. Por cor ou raça, a taxa ficou abaixo da média nacional para brancos (4,8%) e acima para pretos (7,0%) e pardos (6,4%). O grupo com ensino médio incompleto teve a maior taxa de desocupação (9,4%).
No Brasil, havia 1,3 milhão de pessoas procurando trabalho há dois anos ou mais, o menor número desde 2014 para um segundo trimestre.
O percentual de empregados com carteira assinada no setor privado foi de 74,2%, e o trabalho por conta própria representou 25,2% da população ocupada, que teve rendimento médio de R$ 3.477.
Comentários
Acre
Acre registra quase 900 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes em dois anos
Estudo da UNICEF e FBSP revela que estado está entre os mais violentos da Amazônia Legal; vítimas de 0 a 14 anos são as mais afetadas
O Acre está entre os estados com os maiores índices de violência sexual contra crianças e adolescentes na Amazônia Legal, segundo um estudo divulgado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).
Entre 2022 e 2023, foram registrados 886 casos de estupro e estupro de vulnerável envolvendo vítimas de 0 a 19 anos – sendo a maioria crianças de até 14 anos. Os dados reforçam a urgência de políticas mais rigorosas e de maior celeridade do Judiciário no combate a esses crimes.
Números alarmantes
Em 2022, o Acre registrou 395 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Desses:
28 vítimas tinham entre 0 e 4 anos;
65 casos na faixa de 5 a 9 anos;
192 ocorrências entre 10 e 14 anos;
110 adolescentes de 15 a 19 anos violentados.
Já em 2023, os casos aumentaram para 491, com destaque para:
33 crianças de 0 a 4 anos abusadas;
91 vítimas entre 5 e 9 anos;
265 casos na faixa de 10 a 14 anos.
Acre entre os piores da região
A média do estado foi de 163,7 casos a cada 100 mil crianças e adolescentes, colocando-o entre os seis mais violentos da Amazônia Legal. Rondônia lidera (234,2), seguido por Roraima (228,7), Mato Grosso (188,0), Pará (174,8) e Tocantins (174,2).
O estudo, que analisou dados de 2021 a 2023, revela que a Amazônia Legal registrou 31 mil estuprose quase 3 mil mortes violentas de crianças e jovens até 19 anos nesse período.
Chamado por ação
Os números evidenciam a necessidade de leis mais duras e julgamentos mais ágeis para punir agressores. Especialistas alertam que a falta de dados em 2021 (quando o Acre não repassou informações) pode esconder uma realidade ainda mais grave, exigindo transparência e políticas públicas eficientes para proteger crianças e adolescentes.
Segundo o código penal, estupro consiste em constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter práticas sexuais ou atos libidinosos. A pena é de seis a dez anos de prisão. Se praticado contra menores de 18 anos, a reclusão será de oito a 15 anos. Se houver lesão grave ou morte, a pena pode chegar a 30 anos.
Comentários
Acre
Acre registra 86 homicídios em 2025, com guerra de facções como principal causa
Dados da Polícia Civil revelam que quase metade das mortes violentas estão ligadas ao conflito entre organizações criminosas no estado
O Acre contabilizou 86 homicídios entre janeiro e julho de 2025, segundo levantamento exclusivo do painel de criminalidade da Polícia Civil do Estado. Os números revelam um cenário de violência marcado pelo domínio das facções criminosas, responsáveis por 43% dos casos registrados.
Retrato da violência no Acre
Principais motivações:
Guerra entre facções: 37 casos (43% do total)
Conflitos fúteis: 23 ocorrências
Motivos indeterminados: 21 casos sob investigação
Crimes passionais: 2 registros
Outras causas: 1 caso por embriaguez, 1 por legítima defesa e 1 por vingança
Armas utilizadas:
Armas de fogo: 50 vítimas (58,14%)
Armas brancas: 23 mortes (26,74%)
Outros métodos: 13 casos (15,12%)
Mapa da violência
Municípios com mais ocorrências:
Rio Branco: 47 homicídios
Cruzeiro do Sul: 11 casos
Epitaciolândia: 4 registros
Cidades com apenas 1 caso: Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Senador Guiomard e Xapuri.
Análise especializada
Delegados destacam que os números refletem:
A atuação de facções como PCC e Comando Vermelho no estado
A eficácia das operações policiais, que reduziram em 8% os homicídios por armas de fogo
A Secretaria de Segurança anunciou reforço no policiamento em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, além da criação de uma força-tarefa para investigar os 21 casos sem motivação definida.
Você precisa fazer login para comentar.