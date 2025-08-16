Motocicletas dominam frota no Acre e impulsionam crise no trânsito e saúde pública

Secretário Nacional de Trânsito alerta: falta de transporte público qualidade explica alta de 53% de motos no estado; vítimas ocupam até 75% das UTIs

Dados apresentados pelo secretário Nacional de Trânsito, Adrualdo Catão, revelam que 53% da frota acreana é composta por motocicletas – cenário similar ao de estados como Maranhão (60%), Piauí (55%) e Pará (54%). O levantamento foi divulgado durante a Conferência Nacional de Segurança no Trânsito, em Brasília, que debate a epidemia de acidentes envolvendo veículos de duas rodas.

Crescimento perigoso:

Frota nacional de motos saltou 42% em nove anos, chegando a 35 milhões em 2024 (Abraciclo)

Em 2023, vendas cresceram 18,6% – maior patamar desde 2011

Projeção para 2025: 2 milhões de emplacamentos/ano

Transporte precário e acidentes em alta

O secretário Nacional de Trânsito, Adrualdo Catão, disse ainda que a maioria dos acidentes envolvendo motocicletas acontece em cidades de médio porte, como é o caso de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, que cresceram rapidamente sem investimentos adequados em transporte público:

“Não podemos tratar essa questão como uma simples escolha individual. As pessoas optam por motocicletas porque não lhes foi oferecida uma alternativa segura. Não existe solução mágica para esse problema, mas se houvesse, seria um transporte público de qualidade”, disse Catão.

Impacto na saúde:

70%-75% das UTIs em hospitais gerais estão ocupadas por vítimas de trânsito (Ministério da Saúde)

Ministro Padilha classificou a situação como “epidemia” e anunciou verba para triplicar cirurgias ortopédicas no RJ

Dados que alarmam

Em junho/2025: 29 milhões de motos circulavam no Brasil (Senatran)

Aumento de 6 milhões desde 2020

Prioridade urgente: políticas para frear acidentes e melhorar mobilidade urbana

Enquanto o país bate recordes de vendas, especialistas cobram infraestrutura segura e alternativas de transporte para reduzir mortes e sequelas graves no trânsito.

