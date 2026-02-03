Motocicleta é furtada em plena luz do dia no bairro Santa Teresinha, em Cruzeiro do Sul

Os investigados, conforme relatado, possuem antecedentes criminais, incluindo envolvimento em outros homicídios e crimes como tráfico de drogas e roubo com uso de arma de fogo

A morte de um indígena identificado como Adegilson, cujo corpo foi encontrado no último dia 27 de janeiro no município de Envira, no interior do Amazonas, pode ter sido ordenada por integrantes de uma facção criminosa com atuação no Acre. A informação foi divulgada na segunda-feira (2) pelo escrivão da Polícia Civil de Envira, Jackson, em um vídeo publicado nas redes sociais.

De acordo com o policial, as investigações indicam que a ordem para a execução da vítima teria partido, possivelmente, do município de Tarauacá (AC). A Polícia Civil recebeu, ainda na noite do dia 26, dia crime, informações de que um homicídio ocorreria em uma área de mata conhecida por ser utilizada por uma organização criminosa que atua na região.

Com base nas informações preliminares, equipes da Polícia Civil se deslocaram até o local indicado, mas não localizaram suspeitos nem a vítima naquela ocasião. As buscas continuaram na manhã seguinte e, no dia 27, a polícia foi informada sobre a localização de um corpo em uma área de mata próxima ao bairro Santa Rita, região apontada pelas autoridades como dominada por faccionados. A ocorrência foi confirmada com apoio da Polícia Militar.

Segundo o escrivão, a polícia já refez os passos da vítima e de possíveis autores do crime e conseguiu chegar a alguns nomes. Os investigados, conforme relatado, possuem antecedentes criminais, incluindo envolvimento em outros homicídios e crimes como tráfico de drogas e roubo com uso de arma de fogo.

As investigações trabalham com mais de uma linha de motivação. Uma delas aponta que a vítima teria se envolvido em uma agressão contra a companheira em uma área sob domínio da facção, em municípios do Acre como Tarauacá ou Feijó.

Outra hipótese é de que o indígena estaria se aproximando de uma organização criminosa rival que tenta retomar espaço em Envira. Há ainda outras possibilidades que seguem sob apuração.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam em conjunto com a Polícia Militar, com o objetivo de esclarecer completamente o caso e identificar todos os envolvidos. A distância entre Envira (AM) e Feijó (AC) é estimada entre 150 e 200 quilômetros por via terrestre. O deslocamento pode levar cerca de 20 minutos de avião ou entre 12 e 15 horas de barco pelo Rio Envira.

Um vídeo com o relato do escrivão foi divulgado e deve auxiliar no avanço das investigações.

