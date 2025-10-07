Motocicleta é furtada em estacionamento de hospital em Cobija; imagens de câmera de segurança são divulgadas

TV Unitel Pando exibe vídeo de homem não identificado roubando veículo no Hospital Roberto Galindo; família pede ajuda para localizar moto e identificar autor

Um homem não identificado furtou uma motocicleta no estacionamento do Hospital Roberto Galindo, em Cobija, capital do Departamento de Pando (Bolívia), na noite do último domingo (5). As imagens do ocorrido, capturadas por câmeras de segurança, foram divulgadas pela TV Unitel Pando nesta terça-feira (7) a pedido da família da vítima.

De acordo com a denúncia, a moto pertencia à filha da solicitante, que havia estacionado o veículo no local enquanto visitava um parente internado na unidade hospitalar. A família agora busca colaboração pública para identificar o autor e recuperar o veículo.

O caso foi registrado nas autoridades locais, e as investigações seguem em andamento. Este tipo de ocorrência tem sido frequente em estacionamentos de hospitais da região, onde criminosos aproveitam a movimentação e o estado de vulnerabilidade das vítimas.

Veja vídeo com TV Unitel Pando:

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários