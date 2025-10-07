Cotidiano
Motocicleta é furtada em estacionamento de hospital em Cobija; imagens de câmera de segurança são divulgadas
TV Unitel Pando exibe vídeo de homem não identificado roubando veículo no Hospital Roberto Galindo; família pede ajuda para localizar moto e identificar autor
Um homem não identificado furtou uma motocicleta no estacionamento do Hospital Roberto Galindo, em Cobija, capital do Departamento de Pando (Bolívia), na noite do último domingo (5). As imagens do ocorrido, capturadas por câmeras de segurança, foram divulgadas pela TV Unitel Pando nesta terça-feira (7) a pedido da família da vítima.
De acordo com a denúncia, a moto pertencia à filha da solicitante, que havia estacionado o veículo no local enquanto visitava um parente internado na unidade hospitalar. A família agora busca colaboração pública para identificar o autor e recuperar o veículo.
O caso foi registrado nas autoridades locais, e as investigações seguem em andamento. Este tipo de ocorrência tem sido frequente em estacionamentos de hospitais da região, onde criminosos aproveitam a movimentação e o estado de vulnerabilidade das vítimas.
Veja vídeo com TV Unitel Pando:
Comentários
Cotidiano
Operação Lei Seca em Cruzeiro do Sul apreende 13 veículos e prende homem com mandado em aberto
Ação do Peltran e agentes municipais no fim de semana retirou de circulação nove motos, dois carros e duas carretinhas; condutor foi detido por dirigir sem habilitação e possuir ordem de prisão
Uma operação conjunta do Pelotão de Trânsito (Peltran) do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) e de agentes de trânsito de Cruzeiro do Sul resultou na apreensão de 13 veículos durante o último fim de semana. A ação, focada na Lei Seca, retirou de circulação nove motocicletas, dois automóveis e duas carretinhas de transporte devido a infrações como condução sem habilitação e documentação do veículo vencida.
Além das apreensões, a operação teve um desfecho mais grave em uma das abordagens. De acordo com o tenente Alessandro Martins, da PM, um homem que pilotava uma moto sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foi identificado e, durante a verificação, os policiais descobriram que ele era procurado pela Justiça. “Foi detectado que tinha um mandado de prisão em aberto. Então, ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Geral de Polícia Civil”, informou o oficial.
Os dados da operação, que visava coibir principalmente o uso de álcool por condutores, foram divulgados oficialmente nesta terça-feira (07).
Comentários
Cotidiano
Medo de onça pintada no trajeto da escola paralisa estudantes do ramal do Zacarias em Cruzeiro do Sul
Adolescente de 17 anos já está há mais de duas semanas sem aulas; família e moradores do Ramal do Zacarias, em Cruzeiro do Sul, cobram providências
O avistamento de uma onça pintada há pouco mais de um mês está causando pavor entre moradores do Ramal do Zacarias, próximo ao Ramal 3, em Cruzeiro do Sul. O animal foi visto no caminho dentro da mata utilizado por crianças e adolescentes para chegar à escola, o que já levou um adolescente de 17 anos a ficar mais de duas semanas sem frequentar as aulas.
De acordo com Natiely Silva, irmã do estudante, a situação da família é delicada. “Não temos pai e minha mãe não pode acompanhá-lo, porque ele precisa sair de casa ainda de madrugada e caminhar sozinho por um longo trecho de mata”, relata. Ela conta que a irmã mais nova, que estuda à tarde e vai em um grupo maior, também tem faltado às aulas com medo do felino.
Moradores afirmam que um vizinho avistou o animal e que outros já ouviram rugidos e encontraram rastros recentes próximos ao trajeto. O perigo do caminho foi registrado em vídeo pelo estudante Jardisson Silva, que mostrou a parte da mata onde o animal teria sido ouvido.
Procurado, o IBAMA informou que recebeu relatos extraoficiais sobre o avistamento em julho, mas não há registros formais. O órgão orienta a população a evitar a área e não tentar capturar ou perseguir o animal, lembrando que a onça-pintada é uma espécie protegida por lei. Casos devem ser comunicados pela Linha Verde do IBAMA, no telefone 0800 061 8080.
Enquanto aguardam uma solução, a comunidade local segue apreensiva, cobrando das autoridades uma medida que garanta a segurança dos estudantes.
Comentários
Cotidiano
Detran/AC anuncia nova edição do CNH Social com 5 mil vagas para 2026
Programa de gratuidade na carteira de motorista terá edital lançado entre fevereiro e março; iniciativa já beneficiou milhares de pessoas de baixa renda no estado
O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) confirmou a previsão de lançamento do edital da próxima edição do Programa CNH Social para entre fevereiro e março de 2026. O anúncio foi feito pela presidente do órgão, Taynara Martins, durante a cerimônia de aula inaugural do curso de formação de novos servidores, na segunda-feira (14).
De acordo com a gestora, o Detran já concluiu todas as etapas da edição de 2025, incluindo as modalidades urbana, estudantil e rural. Agora, a autarquia se prepara para ofertar mais 5 mil vagas no próximo ano. “O CNH Social já lançou a edição 2025, com todas as três modalidades chamadas e encerradas, inclusive a rural na semana passada. Para o próximo ano, teremos mais 5 mil vagas, com lançamento do edital previsto para fevereiro ou março”, afirmou Taynara.
Criado em 2022, o CNH Social é considerado o maior programa de inclusão da história do Detran/AC e garante gratuidade total no processo de retirada da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para pessoas de baixa renda. A expectativa do governo é que, até 2026, mais de 22 mil pessoas em todo o estado tenham sido beneficiadas pela iniciativa.
Você precisa fazer login para comentar.