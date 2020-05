Uma colisão entre uma motocicleta e um poste de energia tirou a vida do jovem Gabriel Pontes de Oliveira, de 20 anos, e deixou uma mulher gravemente ferida na manhã deste sábado (30). O acidente aconteceu na Rua Dr. José L. de Aguiar, no Conjunto Bela Vista, próximo a Igreja São Peregrino, na região do bairro Floresta, na capital do Acre.

De acordo com informações da polícia, Gabriel e uma mulher trafegavam em uma motocicleta bis de cor azul na rua São Peregrino em alta velocidade e ao fazer uma curva e entrar na rua Dr. José L.de Aguiar, o jovem perdeu o controle da direção subiu na calçada e colidiu com um poste de energia. Com o impacto Gabriel e a mulher sofreram várias fraturas no corpo.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e ao chegar ao local, nada pode fazer por Gabriel que não resistiu aos ferimentos e morreu. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a mulher e a conduziu em estado grave ao Pronto Socorro de Rio Branco.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito (BPtrans) até a chegada da perícia técnica. O corpo de Gabriel foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos.

A motocicleta foi removida e levada ao pátio do Departamento de Trânsito (Detran).

Comentários