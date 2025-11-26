Motoboy recebe corrida de 725 km até o Acre por R$ 747 e vídeo viraliza nas redes sociais

O Acre será contemplado com 3.800 doses da vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR), segundo informou o Ministério da Saúde ao divulgar a distribuição do primeiro lote do imunizante aos estados. O VSR é o principal causador de bronquiolite em recém-nascidos.

Segundo o MS, o primeiro lote nacional, composto por 673 mil doses, começa a ser distribuído nesta semana e a vacinação será iniciada pelos estados e municípios assim que receberem os imunizantes, com previsão de execução ao longo de todo o mês de dezembro.

A vacina que passou a integrar o Calendário Nacional de Vacinação da Gestante, deverá ser aplicada a partir da 28ª semana de gestação, com foco na proteção de bebês menores de 6 meses.

Conforme o governo federal, a meta é imunizar ao menos 80% das gestantes. Além da entrega inicial, o Ministério da Saúde prevê adquirir mais 4,2 milhões de doses até 2027.

A oferta do imunizante no Sistema Único de Saúde (SUS) se tornou possível após acordo entre o Instituto Butantan e o laboratório fabricante, que permitirá a transferência de tecnologia para produção no Brasil.

O imunizante custa até R$ 1,5 mil na rede privada e, com a nacionalização, o país deverá obter autonomia na fabricação e ampliar o acesso à proteção.

Público-alvo

Devem se vacinar todas as gestantes a partir da 28ª semana de gestação, sem restrição de idade. A recomendação é de dose única a cada nova gravidez. Estudos clínicos, como o Estudo Matisse, indicam eficácia de 81,8% na prevenção de quadros graves de VSR nos primeiros 90 dias de vida dos bebês.

Segundo o Ministério, em nível nacional, o vírus sincicial respiratório é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% das pneumonias em crianças menores de dois anos. A vacinação busca reduzir complicações e hospitalizações entre os recém-nascidos.

