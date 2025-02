Moto Pop é roubada em Epitaciolândia; criminoso fugiu por passarela sobre o ‘Igarapé Encrenca’ de acesso ao centro

Condutor de uma das motos estava embriagado e sem habilitação; passageiro sofreu corte no tornozelo e foi encaminhado ao hospital.

Uma colisão entre duas motocicletas na noite desta quinta-feira (20) deixou três pessoas feridas na Estrada do Calafate, no bairro Novo Calafate, em Rio Branco. Os envolvidos foram identificados como Francisco de Assis Mendonça de Oliveira, de 59 anos, Marcelo Anthony da Silva Lacerda e a passageira Vanusa Viana da Silva, de 37 anos.

De acordo com testemunhas, Francisco trafegava no sentido centro-bairro pilotando uma Honda Biz vermelha quando tentou fazer uma conversão à esquerda. No mesmo sentido, Marcelo Anthony conduzia uma Honda XRE 300 azul, acompanhado de Nemuel Kalebe da Silva Lacerda. Ao tentar a manobra, Francisco foi surpreendido por Marcelo, resultando na colisão entre as motos.

Com o impacto, todos caíram no asfalto. Francisco e Marcelo sofreram escoriações leves e não precisaram de atendimento médico. Já Nemuel Kalebe, passageiro da XRE 300, teve um corte no tornozelo direito e escoriações no joelho esquerdo, sendo encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado estável. Vanusa Viana, passageira da Biz, foi levada ao hospital com fortes dores lombares, mas também apresentava um quadro estável.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou os primeiros socorros no local, enquanto o Batalhão de Trânsito (BPTRAN) isolou a área e realizou a perícia. Durante a consulta aos sistemas de segurança, constatou-se que Francisco de Assis Mendonça de Oliveira não possuía habilitação e apresentava sinais de embriaguez. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Central de Flagrantes (Defla) para as providências cabíveis.

