Moto é furtada em plena luz do dia no centro de Cobija; veículo pode ter sido levado para o Brasiléia ou Epitaciolândia

Em parceria com SESACRE, Maternidade Bárbara Heliodora e UFAC, ação visa apoiar famílias durante internação na UTI Neonatal

A única representante da ONG Prematuridade.com no Acre, Dra. Janilda Moraes, esteve em Rio Branco nesta semana para uma ação especial em parceria com a Secretaria de Saúde do Acre (SESACRE), a Maternidade Bárbara Heliodora e a Universidade Federal do Acre (UFAC). O evento distribuiu kits de autocuidado para mães de bebês prematuros internados na UTI Neonatal, oferecendo suporte emocional e prático durante o período de internação.

A Prematuridade.com é a única associação brasileira dedicada a pais e familiares de prematuros, atuando em colaboração com diversas instituições, incluindo o Ministério da Saúde. A iniciativa no Acre reforça o compromisso da entidade em reduzir os desafios enfrentados por essas famílias, promovendo saúde e bem-estar em um momento delicado.

Veja vídeo com Agência Acre:

Parcerias estratégicas em todo o estado

Em maio, a ONG firmou uma parceria pioneira com o município de Brasiléia, através da Secretaria de Saúde e do prefeito Carlinhos do Pelado, para iniciar um programa de enfrentamento à prematuridade. A iniciativa servirá como modelo para expandir ações às cinco regiões do estado, com metas claras: reduzir partos prematuros e garantir que os recém-nascidos tenham acesso a acompanhamento especializado.

Na capital, Rio Branco, a organização fechou uma colaboração com o CENEO (Centro Especializado em Neonatologia), referência no atendimento pós-alta a prematuros na rede privada. Além disso, reforçou a parceria com a Maternidade Bárbara Heliodora, principal referência estadual, onde kits de autocuidado foram entregues a mães de bebês internados na UTI Neonatal – um gesto de apoio durante a permanência hospitalar.

Compromisso com saúde pública e qualidade de vida

A estratégia da ONG inclui:

Advocacy por políticas públicas sustentáveis;

Capacitação de profissionais de saúde;

Sensibilização da sociedade sobre prematuridade.

“Queremos garantir que toda criança acreana, especialmente as mais vulneráveis, tenha direito a um desenvolvimento saudável desde os primeiros dias de vida”, destaca a representante da entidade no estado, Dra. Janilda Moraes.

Com atuação reconhecida nacionalmente – inclusive em parceria com o Ministério da Saúde –, a Prematuridade.com segue mobilizando esforços para transformar a realidade da primeira infância no Acre.

Veja vídeo entrevista TV Gazetas:

Dra. Janilda Moraes, com 15 anos de experiência na Paraíba, implanta projetos pioneiros em sua terra natal para melhorar atendimento a prematuros

A Dra. Janilda Moraes, nutricionista especializada em neonatologia com 15 anos de experiência, está trazendo para o Acre todo o conhecimento adquirido em importantes projetos implantados no Estado da Paraíba. Natural do Acre, nascida em Brasiléia, a profissional assumiu o compromisso de replicar em sua terra natal as iniciativas de sucesso que desenvolveu em outras regiões é fora do país.

Trajetória de excelência em neonatologia

Com ampla atuação na área de prematuridade, a Dra. Janilda foi responsável por:

Implantação de protocolos de nutrição neonatal em UTIs

Capacitação de equipes multiprofissionais

Desenvolvimento de políticas para redução de partos prematuros

“Meu maior objetivo é proporcionar ao Acre a mesma qualidade de atendimento que implementei na Paraíba, garantindo que nossos bebês tenham o melhor começo de vida possível”, afirma a especialista.

Projetos em andamento no Acre

Como representante da ONG Prematuridade.com, a Dra. Janilda já articula:

Parceria com a Maternidade Bárbara Heliodora Colaboração com o CENEO (Centro Especializado em Neonatologia) Expansão do programa para os 22 municípios acreanos

A especialista ressalta que seu trabalho vai além da assistência hospitalar: “Estamos construindo uma rede de apoio que começa na prevenção da prematuridade e segue até o acompanhamento pós-alta”.

