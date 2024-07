Mortes violentas intencionais reduzem 15% no estado, já Xapuri, Capixaba e Epitaciolândia tiveram redução de 100%

Os indicadores novos da Sejusp mostram que os homicídios também caíram 14%. A tendência de redução do número de vítimas se estende aos demais crimes contra a vida; a taxa de execuções foi 7,14% menor do que a do ano passado

Nesta terça-feira,2, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) aponta redução de 15% de mortes violentas intencionais (MVIs) no primeiro semestre de 2024, essa redução ocorreu em 10 municípios do estado do Acre.

Houve redução de 15% no primeiro semestre de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023. Os dados são do período de 1º de janeiro a 31 de julho e seguem as metas estabelecidas pelos planos Estadual e Estratégico de Segurança Pública do biênio 2023-2024. O levantamento aponta que, em relação a homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, latrocínio, feminicídio e morte por intervenção policial, as chamadas mortes violentas intencionais caíram.

Segundo o titular da Sejusp, coronel José Américo Gaia, ocorreu redução das mortes intencionais em dez municípios: “Parabenizo todos os profissionais da Segurança, com a certeza de que até o fim de 2024 continuaremos na trajetória de reduções, o que é fundamental para o nosso estado”.

A maior redução foi das ocorrências de latrocínio, que caíram 66,67%. O número de mortes causadas por intervenção policial foi 40% inferior ao de 2023. Os indicadores novos da Sejusp mostram que os homicídios também caíram 14%. A tendência de redução do número de vítimas se estende aos demais crimes contra a vida; a taxa de execuções foi 7,14% menor do que a do ano passado. As taxas de feminicídio também não apresentaram aumento.

A frequência absoluta e relativa de MVIs por município demonstram que Manuel Urbano, Xapuri, Capixaba e Epitaciolândia tiveram redução de 100%, seguidos de Cruzeiro do Sul com 71,43%, Marechal Thaumaturgo e Assis Brasil, que reduziram 66,67% cada. Em seguida, vem Sena Madureira, com 57,14%; Rodrigues Alves com 50% e Rio Branco, que apresentou queda de 7,69% .

