Mortes no trânsito caem 12% no Acre em 2025; em Rio Branco, redução chega a 24%

Dados do Detran/AC mostram que estado registrou 80 óbitos, contra 91 em 2024; ações integradas de fiscalização e educação são apontadas como responsáveis pela queda

O Acre registrou redução de 12,1% nas mortes causadas por acidentes de trânsito em 2025, segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC). O número de óbitos caiu de 91 em 2024 para 80 no ano passado. Na capital, Rio Branco, a queda foi ainda maior: 23,8%, passando de 42 para 32 mortes.

A presidente do Detran/AC, Taynara Martins, atribuiu o resultado a ações integradas de fiscalização, educação e prevenção realizadas ao longo do ano, em parceria com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Ela destacou que a redução representa vidas poupadas, mas reforçou que a meta é aproximar-se de zero óbitos.

Martins também enfatizou a necessidade de responsabilidade compartilhada entre motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, com respeito às leis e compromisso com a segurança viária. Os dados reforçam a importância de políticas públicas contínuas e do engajamento da sociedade na preservação de vidas no trânsito.

Comparativo anual:

Estado: 80 mortes (2025) × 91 (2024) → redução de 12,1%

Rio Branco: 32 mortes (2025) × 42 (2024) → redução de 23,8%

Fatores para a redução:

Fiscalização integrada entre Detran, Batalhão de Trânsito (BPTran) e Polícia Militar;

Campanhas educativas como “Maio Amarelo” e “Operação Lei Seca”;

Investimentos em sinalização e melhoria de vias em pontos críticos.

Fala da autoridade:

A presidente do Detran/AC, Taynara Martins, afirmou que os números representam “avanços concretos”, mas que a meta é “aproximar-se de zero” mortes. “Estamos no caminho certo (…), mas o ideal é preservar vidas, sempre”, disse. Ela destacou a responsabilidade compartilhadaentre motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

A queda segue a tendência nacional de redução de óbitos no trânsito após a retomada pós-pandemia, mas o Acre ainda enfrenta desafios como rodovias precárias e alta frota de motos.

O Detran deve intensificar blitzes em 2026, especialmente em rodovias estaduais e perímetros urbanos, e expandir programas de educação para escolas e empresas.

A redução de quase ¼ das mortes em Rio Branco é um dos melhores resultados já registrados na capital e pode servir de modelo para outros municípios acreanos. No entanto, o interior ainda concentra a maior parte dos óbitos, exigindo políticas específicas para rodovias como a BR-364 e AC-40.

Relacionado

Comentários