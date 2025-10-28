Brasil
Morte de recém-nascida em incubadora improvisada com tampa de bolo causa comoção no Amazonas
Bebê prematura Maria Alice faleceu horas após parto em hospital de Ipixuna; familiares denunciam falta de estrutura e incapacidade de operar incubadora disponível
Um caso registrado no Hospital Maria da Glória Dantas de Lima, em Ipixuna (AM), tem causado comoção e revolta nas redes sociais após a morte de uma recém-nascida que foi colocada em uma estrutura improvisada feita com tampa de recipiente plástico de bolo. A bebê Maria Alice, nascida prematura com aproximadamente 32 semanas, faleceu na madrugada de terça-feira (28), horas após o parto ocorrido na tarde de segunda-feira (27).
De acordo com relatos da família, a mãe, Francisca Saira Souza da Silva, deu à luz na unidade de saúde, mas os profissionais não providenciaram a transferência para Cruzeiro do Sul (AC), cidade mais próxima com estrutura neonatal adequada. Uma tia da recém-nascida relatou que havia uma incubadora disponível no hospital, mas a equipe não soube operar o equipamento.
Linha do tempo do caso:
Segunda-feira (27), 14h40: Maria Alice nasce prematura
Mesmo dia: é colocada em tampa de bolo como incubadora improvisada
Terça-feira (28), 5h: recém-nascida vem a óbito
Após a morte: equipe teria informado que a transferência seria feita
“Quando era para mandarem, não mandaram. Depois que ela morreu, disseram que ela ainda estava viva e seria levada. Isso deixou todo mundo indignado”, afirmou a tia da bebê. Nas redes sociais, moradores e internautas classificaram o caso como “desumano e revoltante”, denunciando a falta de estrutura e preparo dos profissionais.
O caso expõe a precariedade da saúde pública na região de fronteira entre Amazonas e Acre. A família cobra investigação e responsabilização dos envolvidos, enquanto a Secretaria Municipal de Saúde de Ipixuna ainda não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido.
Aeroporto de Rio Branco registra crescimento de 31% no fluxo de passageiros em 2025
Terminal movimentou 395 mil pessoas entre janeiro e setembro; retorno da Azul e novo voo direto da Latam para Guarulhos impulsionam números
O Aeroporto Internacional de Rio Branco registrou o fluxo de 395 mil passageiros entre janeiro e setembro de 2025, representando um crescimento de 31% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pela Vinci Airports, empresa responsável pela administração do terminal, e mostram também aumento significativo no número de operações aéreas.
Principais números do aeroporto:
Passageiros (jan-set/2025): 395 mil (+31% vs 2024)
Movimentos no 3º trimestre: 848 operações (+20%)
Total de operações (9 meses): 2.793 (+21%)
No terceiro trimestre, o terminal recebeu 124 mil passageiros, volume 16% maior que o registrado no mesmo período de 2024. Dois fatores principais contribuíram para este crescimento: o retorno das operações da Azul Linhas Aéreas ao Acre no final de 2024, após oito anos de ausência, e a estreia do voo direto da Latam entre Rio Branco e Guarulhos (SP), que ampliou as conexões com a região Sudeste.
O aeroporto é o principal terminal aéreo do estado e integra a rede de sete terminais da Amazônia operados pela Vinci Airports, que administra os aeroportos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul desde 2022 dentro do contrato de concessão com duração de 30 anos firmado com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).
Professores da Ufac suspendem atividades por dois dias em adesão à paralisação nacional em protesto contra Reforma Administrativa
Paralisação nos campi de Rio Branco e Cruzeiro do Sul protesta contra Reforma Administrativa; segundo semestre letivo de 2025 tem início adiado
Professores da Universidade Federal do Acre (Ufac) nos campi de Rio Branco e Cruzeiro do Sul decidiram suspender as atividades acadêmicas nesta terça (28) e quarta-feira (29) em adesão à paralisação nacional dos servidores públicos federais. O movimento, que ocorre em todo o país, tem como objetivo protestar contra a Reforma Administrativa em tramitação no Congresso Nacional.
A paralisação coincide com o período de início do segundo semestre letivo de 2025, resultando na suspensão temporária do calendário acadêmico. A Associação dos Docentes da Ufac (Adufac)esclareceu que não há previsão de greve prolongada, limitando-se inicialmente a estes dois dias de paralisações.
Contexto da mobilização:
Decisão aprovada em assembleia geral da Adufac em 10 de outubro
Ofício comunicado à reitoria no dia 16 de outubro
Atividade nos campi: panfletagem para esclarecer comunidade universitária sobre impactos da reforma
Evento nacional: Grande Marcha do Funcionalismo Público em Brasília na quarta-feira (29)
Segundo a professora Letícia Mamed, presidente da Adufac, “nossa movimentação será uma panfletagem no campus, para esclarecer a comunidade sobre essa ameaça contra os serviços públicos e o seu funcionalismo”. A mobilização integra a agenda nacional de lutas do funcionalismo público federal contra a proposta de Reforma Administrativa.
Gladson Cameli propõe criação de Secretaria Adjunta de Empreendedorismo e Turismo no Acre
Projeto enviado à Aleac prevê extinção do cargo de Ouvidor Fundiário para custear nova estrutura; governo afirma que medida visa agilizar gestão sem criar despesas extras
O governador Gladson Cameli encaminhou à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta terça-feira (28) um projeto de lei que cria a Secretaria Adjunta de Empreendedorismo e Turismo dentro da estrutura da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (SETE). A proposta tem como objetivo aperfeiçoar a gestão e aumentar a capacidade de execução das políticas estaduais para esses setores.
De acordo com a justificativa do governo, a nova secretaria adjunta funcionará como unidade administrativa superior às diretorias existentes, criando um ponto de coordenação executiva que integrará planejamento, orçamento e entrega de políticas públicas.
“Isso reduzirá retrabalho e tempos de decisão entre o Gabinete do Secretário e as Diretorias”, afirmou Cameli.
Aspectos financeiros e estruturais:
Custeio: O salário do secretário adjunto sairá do valor mensal de R$ 2.264.297,19 já destinado ao pagamento de cargos comissionados
Compensação: O cargo de Ouvidor Fundiário e de Meio Ambiente será extinto (matéria também está na Aleac para apreciação)
Sem nova despesa: Governo enfatiza que não está criando novo cargo, mas reestruturando a organização existente
A proposta busca otimizar a gestão do turismo e empreendedorismo no estado, setores considerados estratégicos para o desenvolvimento econômico do Acre, sem onerar adicionalmente os cofres públicos.
Veja a nota na íntegra
Nota de esclarecimento sobre proposta de remanejamento de cargo no governo do Acre
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), informa que o projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa do Acre nesta segunda-feira, 27, que estabelece a estrutura básica da administração do Poder Executivo e visa à inclusão do cargo de secretário adjunto à pasta, não acarretará ônus financeiro ao Estado.
Destaque-se, ainda, que o projeto trata apenas de remanejamento do cargo de uma secretaria para outra, além de determinar a extinção do cargo de ouvidor agrário do Estado.
O custeio da remuneração do secretário adjunto da Sete será deduzido do valor referencial mensal, previamente estipulado no Art. 2º da Lei nº 4.085, de 16 de fevereiro de 2023.
Ressalte-se que a alteração na Lei Complementar nº 419, de 15 de dezembro de 2022, que estabelece a estrutura básica da administração do Poder Executivo, tem o objetivo de aperfeiçoar, além da gestão da pasta, a governança e a capacidade de execução da política estadual de turismo e de estímulo ao empreendedorismo, áreas de competência da secretaria, em benefício da geração de emprego e renda, do ambiente de negócios e do desenvolvimento sustentável do estado.
