Morte de recém-nascida em incubadora improvisada com tampa de bolo causa comoção no Amazonas

Bebê prematura Maria Alice faleceu horas após parto em hospital de Ipixuna; familiares denunciam falta de estrutura e incapacidade de operar incubadora disponível

Um caso registrado no Hospital Maria da Glória Dantas de Lima, em Ipixuna (AM), tem causado comoção e revolta nas redes sociais após a morte de uma recém-nascida que foi colocada em uma estrutura improvisada feita com tampa de recipiente plástico de bolo. A bebê Maria Alice, nascida prematura com aproximadamente 32 semanas, faleceu na madrugada de terça-feira (28), horas após o parto ocorrido na tarde de segunda-feira (27).

De acordo com relatos da família, a mãe, Francisca Saira Souza da Silva, deu à luz na unidade de saúde, mas os profissionais não providenciaram a transferência para Cruzeiro do Sul (AC), cidade mais próxima com estrutura neonatal adequada. Uma tia da recém-nascida relatou que havia uma incubadora disponível no hospital, mas a equipe não soube operar o equipamento.

Linha do tempo do caso:

Segunda-feira (27), 14h40: Maria Alice nasce prematura

Mesmo dia: é colocada em tampa de bolo como incubadora improvisada

Terça-feira (28), 5h: recém-nascida vem a óbito

Após a morte: equipe teria informado que a transferência seria feita

“Quando era para mandarem, não mandaram. Depois que ela morreu, disseram que ela ainda estava viva e seria levada. Isso deixou todo mundo indignado”, afirmou a tia da bebê. Nas redes sociais, moradores e internautas classificaram o caso como “desumano e revoltante”, denunciando a falta de estrutura e preparo dos profissionais.

O caso expõe a precariedade da saúde pública na região de fronteira entre Amazonas e Acre. A família cobra investigação e responsabilização dos envolvidos, enquanto a Secretaria Municipal de Saúde de Ipixuna ainda não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido.

