Morre no PS sargento da PM que atirou na própria cabeça; em nota, governo lamenta

Na manhã desta quarta-feira, 1º de fevereiro, a Polícia Civil do Acre (PCAC), prendeu sete pessoas e apreendeu duas armas de fogo, 400 munições e drogas ilícitas na segunda fase da Operação Avalanche, que foi desencadeada nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

A primeira fase da operação ocorreu no ano de 2020, quando um homem foi preso na cidade de Cruzeiro do Sul, e posteriormente as investigações avançaram. Com base nos elementos de informação foi possível obter ordens judicias de prisão e busca e apreensão em desfavor de criminosos.

O foco da ação policial foi a cidade de Cruzeiro do Sul, que possui uma função estratégica geograficamente voltada ao tráfico de drogas. Os esforços da União com o Estado do Acre possibilitam avanços no combate aos crimes transfronteiriços.

De acordo com o delegado Everton Carvalho – coordenador da Denarc em Cruzeiro do Sul, foram emitidas 28 ordens judiciais, que resultou na prisão de seis pessoas em Cruzeiro do Sul e uma em Rio Branco, além da apreensão de duas armas de fogo, 400 munições, três kilos de drogas e dinheiro oriundo do tráfico.

A operação desta quarta-feira contou com a participação de mais de 60 policiais, envolvendo agentes das delegacias dos municípios do Vale do Juruá, da Delegacia da Capital e do Interior (DPCI) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE).

