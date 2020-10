O jovem Victor Bruno Mendes da Silva, de 20 anos, que foi ferido um tiro na cabeça na noite desta terça-feira, 13, em um bar localizado na rua Quinze, no bairro Glória, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco, não resistiu ao ferimento e morreu ainda pela noite no centro cirúrgico do Pronto-Socorro de Rio Branco.

Victor Bruno e Francisco Warlisson estavam jogando sinuca, quando homens não identificados se aproximaram em veículo modelo Voyage, de cor branca, e efetuaram vários tiros na direção das vítimas. Victor foi atingindo com um tiro na cabeça e Francisco foi ferido no pé.

Os amigos foram socorridos pelo SAMU e por populares, e encaminhados ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) que busca identificar os criminosos.

