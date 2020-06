Na terça-feira, a técnica de enfermagem, Mirian de Assis também não resistiu e morreu vítima da Covid.

Faleceu nesta quarta-feira (10) o enfermeiro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), Eudes Pinheiro, vítima do novo coronavírus. Ele estava internado em uma UTI no Pronto Socorro da capital.

Eudes é mais um dos inúmeros profissionais da saúde que foram contaminados pelo novo coronavírus enquanto trabalhavam na linha de frente do combate à Covid-19 no Acre.

Eudes é mais um profissional da saúde que morreu vítima da doença. Ontem, um auxiliar de enfermagem, Claudio Araújo, faleceu da doença. Na terça-feira, a técnica de enfermagem, Mirian de Assis também não resistiu e morreu vítima da Covid.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre (Sintesac), Adailton Cruz, lamentou o falecimento do colega.

Confira a nota:

Meu irmão, meu brother, meu guerreiro, quantos plantões, quantas madrugadas, com você nunca tivemos medo do que poderia ocorrer, do mais calmo ao mais extremo, a confiança e a certeza que os trabalhados fluiriam com agilidade, resolutividade e alegria.

Eu não perdi só um amigo de escala, eu perdi um irmão, um profissional que eu admirava e que nos trazia segurança na batalha pela vida.

Jamais esperaria chegar esse dia, a sociedade acriana, a saúde e a enfermagem perdem um profissional que era um dos alicerces do coração da nossa saúde.

Com o coração em pedaços, descanse em paz, EUDES PINHEIRO, você permanecerá vivo em nossos corações.

