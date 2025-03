Morre jornalista e professor Luiz Jorge Braun, vítima de acidente de trânsito em Rio Branco

Cearense de 62 anos naturalizado acreano, não resistiu a complicações decorrentes do acidente ocorrido em dezembro

O jornalista e professor Luiz Jorge Braun de Oliveira, 62 anos, faleceu na tarde deste domingo (30) no Pronto Socorro de Rio Branco. A morte ocorreu em decorrência de complicações de saúde após grave acidente de trânsito sofrido em dezembro de 2024.

Circunstâncias do Acidente:

– Ocorreu nas proximidades da UPA Sobral, na Avenida Sobral

– Braun trafegava de motocicleta no sentido centro-bairro quando invadiu a contramão

– Colisão frontal com outro motociclista

– Desde então, permanecia em tratamento no hospital

Na madrugada de sexta-feira (28), o jornalista sofreu um episódio de hipotensão (pressão arterial baixa) que não pôde ser revertida pelos médicos, levando ao óbito dois dias depois.

Natural do Ceará e radicado no Acre, Braun dedicou sua vida ao jornalismo e ao ensino, deixando marcante contribuição para a comunicação e educação no estado.

A comunidade jornalística e acadêmica do Acre lamenta a perda do colega e professor, que deixa um legado de profissionalismo e dedicação à informação e educação no estado.

O Sindicato dos jornalistas do Acre – Sinjac e Prefeitura de Rio Branco se manifestaram através de Notas oficiais lamentando a perca do colega.

Luiz Jorge Braun de Oliveira

Secom Prefeitura

A Prefeitura de Rio Branco, em especial a Secretaria Especial de Comunicação (Secom), manifesta profundo pesar pelo falecimento do jornalista Luiz Jorge Braun de Oliveira, aos 62 anos, ocorrido na tarde deste domingo (30), no Pronto-Socorro de Rio Branco.

Que o Senhor Deus, em sua infinita bondade, conceda o devido refrigério à família e amigos enlutados, com quem nos solidarizamos neste momento de perda irreparável.

Ailton Oliveira

Secretário Especial de Comunicação

Tião Bocalom

Prefeito de Rio Branco

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Acre (Sinjac) lamenta profundamente o falecimento do jornalista Luiz Jorge Braun de Oliveira, aos 62 anos, ocorrido na tarde deste domingo, 30, no Pronto-Socorro de Rio Branco. Profissional dedicado e respeitado, Luiz Jorge estava internado desde dezembro do ano passado, após se envolver em um acidente de trânsito na região da Baixada da Sobral. Sua trajetória no jornalismo acreano deixa um legado de compromisso com a informação e a verdade, marcando a vida de colegas, amigos e de toda a sociedade. Neste momento de dor, o Sinjac se solidariza com familiares e amigos, desejando força para enfrentar essa irreparável perda. Que sua memória siga viva no coração de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Luiz Cordeiro, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Acre (Sinjac)

