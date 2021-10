Morre Edmir Gadelha, um dos mais antigos comunicadores do Acre

Morreu no início da tarde desta segunda-feira, 4, na Fundação Hospital do Acre (Fundhacre), em Rio Branco, o web designer Edmir Borges Gadelha Júnior. Seu Edmir, como era conhecido, era um dos mais antigos comunicadores do estado, tendo trabalhado em diversos ramos na comunicação, tendo se consolidado na comunicação visual.

Atualmente, Edmir atuava como web designer da Agência de Notícias do Acre. Ele deixa esposa e cinco filhos. O velório está marcado para ocorrer a partir das 19 horas desta segunda, na Capela São João Batista, localizada na avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco. O sepultamento será às 10 horas, no Cemitério São João Batista.

O governo do estado emitiu nota de pesar afirmando que neste momento de dor, a fé e a solidariedade sejam fontes de consolo da família e amigos de Edmir Gadelha Júnior. “Deixa saudades eternas, mas também lindas e humoradas lembranças que servem de amparo aos que ficam e sofrem com sua ausência”.

Nota de Pesar

Rutembergue Crispim da Silva

Secretário de Estado de Comunicação