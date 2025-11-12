Morre aos 93 anos o ex-vereador e empresário Francisco Darcy Vidal Campos, o Seu Darcy

Personalidade histórica de Brasiléia, Francisco Dacy Vidal Campos, conhecido como Seu Darcy, faleceu aos 93 anos, deixando um legado de trabalho, serviço público e contribuições ao desenvolvimento do município.

Pai de sete filhos — Delorgem, Delcimar, Delrimar, Dulzanira, Dalvanira, Antônio Darcy e Darlan —, Seu Darcy construiu uma grande família, com 24 netos, 15 bisnetos e 2 tataranetos, que hoje carregam sua história e seus ensinamentos.

Atuante na vida pública, foi vereador nos municípios de Assis Brasil e Brasiléia, além de empresário respeitado, reconhecido por sua dedicação à comunidade e pelo papel no crescimento da região. Sua trajetória junto de seu pai e irmãos, marcou gerações e o consolidou como uma das referências locais em liderança, trabalho e compromisso social.

Seu legado permanecerá vivo na memória de familiares, amigos e da população, que o recordará com carinho, respeito e saudade.

O jornal oaltoacre.com, na pessoa do editor-chefe Alexandre Lima, juntamente com as famílias Camurça, Lima e Tuma, manifesta profundo pesar e solidariedade aos familiares e amigos pela partida de Seu Darcy Campos.

Que Deus conforte os corações enlutados e que a fé e as boas lembranças sirvam de alento neste momento de despedida.

