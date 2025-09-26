fbpx
Acre

Morre aos 91 anos mãe de deputado estadual Luiz Gonzaga em Rio Branco

Publicado

5 minutos atrás

em

Saimo Martins

O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB) comunicou, por meio das redes sociais, o falecimento de sua mãe, Maria de Lourdes Alves de Souza Oliveira, ocorrido na noite de quinta-feira (25), às 23h15, em Rio Branco. Ela tinha 91 anos.

Nascida em 21 de março de 1934, em Cruzeiro do Sul, Maria de Lourdes foi mãe de seis filhos — Odete, Socorro, Francisco, José, Luiz Gonzaga e outro já falecido —, além de deixar 15 netos e 10 bisnetos.

Em sua homenagem, o parlamentar destacou o legado de amor, fé e dedicação da mãe. “Com muita dor, me despeço da minha mãe, mulher que me ensinou tudo sobre amor, fé e trabalho. O vazio que ela deixa é imenso, mas as lembranças e os ensinamentos que nos deu permanecerão vivos em nossos corações para sempre. Descanse em paz, minha mamãe amada”, escreveu Gonzaga.

Segundo a família, Maria de Lourdes viveu os últimos anos com cuidados especiais em razão da idade. Ainda não foram informados detalhes sobre o velório e o sepultamento.

Acre

Eleitores do Acre têm até 30 de setembro para regularizar título e votar em juízes de paz

Publicado

13 minutos atrás

em

26 de setembro de 2025

Por

Eleição para juízas e juízes de paz ocorre em 30 de novembro; título cancelado ou suspenso deve ser regularizado online ou em cartório

O título é cancelado quando o eleitor deixa de comparecer a três eleições consecutivas sem justificar a ausência ou pagar multas eleitorais. Foto; captada 

Os eleitores do Acre têm até o próximo 30 de setembro para regularizar o título eleitoral e garantir o direito de votar nas eleições de juízas e juízes de paz, marcadas para 30 de novembro. O alerta foi feito pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC), que disponibiliza o serviço de forma gratuita e online.

Quem estiver com o título cancelado – por falta de votação em três eleições consecutivas sem justificativa – ou suspenso – por pendência documental – precisa regularizar a situação para participar do pleito. O pedido pode ser feito pelo site do TRE-AC, via autoatendimento, ou presencialmente em um cartório eleitoral.

Além da regularização, o Tribunal recomenda que os eleitores verifiquem antecipadamente o local de votação, já divulgado no portal da instituição. Manter o título em dia é essencial para exercer o direito ao voto e participar da escolha dos representantes da Justiça de Paz no estado.

Links úteis:

Acre

Dia Nacional da Doação de Órgãos: mais de 30 pessoas já formalizaram ser doador em Cartórios no Acre

Publicado

32 minutos atrás

em

26 de setembro de 2025

Por

Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos (AEDO) pode ser feita por meio eletrônico diretamente pela plataforma e-Notariado

No próximo dia 27 de setembro, o Brasil celebra o Dia Nacional da Doação de Órgãos, data instituída pelo Ministério da Saúde para conscientizar a população sobre a importância desse gesto de solidariedade que pode salvar vidas. De acordo com o órgão foram realizados mais de 30 mil transplantes em 2024 — números que tendem a crescer com o apoio da tecnologia notarial.

Desde abril de 2024, os cidadãos podem manifestar e formalizar sua vontade de doar órgãos de forma simples, gratuita e 100% digital, por meio da Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos (AEDO). Lançada pelo Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB/CF), em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Ministério da Saúde, a AEDO já soma 32 solicitações emitidas em todo o estado do Acre, fortalecendo a política pública de transplantes no Brasil.

“A AEDO reforça o papel social do notariado acreano, permitindo que um gesto de solidariedade tão nobre seja realizado de forma digital, com cidadania e plena segurança jurídica”, declara Valéria Aquino, presidente do CNB/AC.

De acordo com o Ministério da Saúde, os transplantes mais realizados em 2024 foram o de rim (6.320 transplantes) e o de fígado (2.454), entre os sólidos, e o de córnea (17.107) e o de medula óssea (3.743) entre os líquidos.

Como funciona a AEDO

O processo é totalmente digital, realizado por meio da plataforma e-Notariado. O interessado acessa o site www.aedo.org.br, solicita gratuitamente um Certificado Digital Notarizado, realiza videoconferência com um tabelião de notas e assina eletronicamente o documento, escolhendo quais órgãos deseja doar.

A AEDO passa a integrar automaticamente a Central Nacional de Doadores de Órgãos, podendo ser consultada por profissionais de saúde credenciados no Sistema Nacional de Transplantes. O documento pode ser revogado a qualquer momento pelo cidadão.

Com mais de 42 mil pessoas na fila por um transplante no Brasil, a AEDO representa um instrumento poderoso de conscientização e engajamento. A data de 27 de setembro reforça essa mobilização nacional e destaca que a decisão de doar pode transformar vidas e oferecer esperança a milhares de famílias.

Sobre o CNB – Colégio Notarial do Brasil

O Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB/CF) é a entidade de classe que representa institucionalmente os tabeliães de notas brasileiros e reúne as 24 Seccionais dos Estados. O CNB/CF é filiado à União Internacional do Notariado (UINL), entidade não governamental que reúne 89 países e representa o notariado mundial existente em mais de 100 nações, correspondentes a 2/3 da população global e 60% do PIB mundial.

Acre

Castanha e borracha movimentam R$ 73 milhões no Acre em 2024, com destaque para o Alto Acre

Publicado

42 minutos atrás

em

26 de setembro de 2025

Por

Xapuri e Brasiléia lideram produção extrativista no estado; castanha teve crescimento de 5% em volume, mas queda no valor, enquanto látex se valorizou com programas ambientais

O resultado representa um crescimento de 5% no volume em relação a 2023, mas uma queda de 11% no valor total, explicada pela redução no preço pago ao extrativista. Foto: Marcos Vicentti

A produção extrativista no Acre movimentou R$ 73,5 milhões em 2024, com destaque para a castanha-do-brasil e a borracha, segundo dados da Pesquisa da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (25). Os números reforçam a importância da atividade para a economia local, especialmente em municípios como Xapuri e Brasiléia, que se destacaram na regional do Alto Acre.

A castanha-do-brasil registrou 9.945 toneladas produzidas, gerando R$ 58,6 milhões em valor de produção – alta de 5% no volume em relação a 2023, mas queda de 11% no valor total, reflexo do preço médio pago ao extrativista, que caiu para R$ 5,90/kg.

Xapuri liderou a produção (R$ 12,1 milhões), seguida por Brasiléia (R$ 10,2 milhões), Rio Branco (R$ 10,1 milhões), Sena Madureira (R$ 9,5 milhões) e Epitaciolândia (R$ 6,4 milhões).

Já a produção de borracha (látex coagulado) atingiu 769 toneladas e R$ 14,9 milhões em valor, com preço médio de R$ 19,80/kg – patamar sustentado por programas de remuneração por serviços ambientais.

Xapuri também se destacou nesse segmento (R$ 4,9 milhões), ao lado de Senador Guiomard (R$ 2,9 milhões), Brasiléia (R$ 2,3 milhões), Sena Madureira (R$ 1,5 milhão) e Tarauacá (R$ 1,2 milhão).

O preço médio pago foi de R$ 19,80/kg, resultado impulsionado pelos programas de remuneração de serviços ambientais voltados aos extrativistas, que têm fortalecido o setor. Foto: Marcos Vicentti

Desempenho por produto
Castanha-do-brasil:

  • Volume: 9.945 toneladas (+5% vs 2023)

  • Valor: R$ 58,6 milhões (-11%)

  • Preço: R$ 5,90/kg (equivalente a R$ 59/lata)

Borracha (látex):

  • Volume: 769 toneladas

  • Valor: R$ 14,9 milhões

  • Preço: R$ 19,80/kg (impulsionado por programas ambientais)

Municípios líderes na castanha

  1. Xapuri: R$ 12,1 milhões

  2. Brasiléia: R$ 10,2 milhões

  3. Rio Branco: R$ 10,1 milhões

  4. Sena Madureira: R$ 9,5 milhões

  5. Epitaciolândia: R$ 6,4 milhões

Maiores produtores de borracha

  1. Xapuri: R$ 4,9 milhões

  2. Senador Guiomard: R$ 2,9 milhões

  3. Brasiléia: R$ 2,3 milhões

  4. Sena Madureira: R$ 1,5 milhão

  5. Tarauacá: R$ 1,2 milhão

Os números reforçam a importância do extrativismo sustentável para a economia da Amazônia acreana, com programas de remuneração por serviços ambientais ajudando a manter a viabilidade da cadeia da borracha, enquanto a castanha segue como carro-chefe da produção florestal.

Os resultados mostram a vitalidade do extrativismo acreano, ainda que a castanha enfrente desafios de valorização, enquanto a borracha consolida nicho com apoio a políticas ambientais.

Os números reforçam a importância da atividade para a economia local, especialmente em municípios como Xapuri e Brasiléia, que se destacaram na regional do Alto Acre. Foto: captada 

