Morre, aos 68 anos, o criador do icônico sanduíche “Bomba” do Guará

Morreu, nesse sábado (27/12), Marcelo Magalhães Poli, aos 68 anos. O comerciante ficou conhecido pela criação do sanduiche “Bomba”, símbolo da gastronomia de rua do Guará.

De acordo com informações compartilhadas por amigos, Marcelo lutava contra as consequências de uma diverculite e de problemas renais.

2 imagens Fechar modal. 1 de 2

2 de 2

Reprodução

Nos anos 1980, ele esteve à frente do restaurante Marrom Glacê, localizado na QE 7. Também administrou a churrascaria Casablanca, no Cave, no mesmo edifício que mais tarde abrigaria a primeira sede da Casa da Cultura.

Após o Marrom Glacê, Marcelo inaugurou o restaurante Hora Extra, na QE 24. Também foi dono da primeira revendedora de carros usados do Guará, a Poli Veículos, com unidades na QI 11 e na QE 2 do Guará I.

Entre 1986 e 1989, presidiu o Clube de Regatas Guará.

Marcelo deixa a esposa Graça, os filhos Débora e Marcelo Júnior, três netos e quatro bisnetos.

O corpo será cremado neste domingo (28/12), no cemitério de Valparaíso (GO), onde acontecerá o velório das 14h às 17h.

Leia também

Fonte: Conteúdo republicado de METRÓPOLES

Relacionado

Comentários