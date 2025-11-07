Conecte-se conosco

Moraes vota para rejeitar recurso de Bolsonaro contra condenação

Publicado

2 horas atrás

em

Ministro também foi contra recursos de outros seis condenados do núcleo 1 da trama golpista; fase de recurso antecede cumprimento de pena

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), votou nesta sexta-feira (7) para rejeitar o recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que contestava o acórdão que o condenou a 27 anos e três meses de prisão.

O julgamento dos recursos dos condenados do núcleo 1 começou nesta sexta (7) e segue até a próxima sexta (14).

A defesa do ex-presidente apresentou embargos de declaração no último dia do prazo antes do processo entrar em trânsito em julgado, em 27 de outubro. No recurso, os advogados alegam “injustiças”, “erros” e “equívocos” no julgamento.

O ministro do Supremo também votou para rejeitar os recursos apresentados pelas defesas de Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Souza Braga Netto.

O único condenado do núcleo 1 a não apresentar recurso foi o tenente-coronel Mauro Cid. O processo dele entrou em trânsito em julgado e Cid já começou o cumprimento de pena, desde a última segunda-feira (3).

A Primeira Turma do STF é composta atualmente por quatro ministros: Moraes, Cármen Lúcia, Flávio Dino (presidente do colegiado) e Cristiano Zanin. Neste caso, bastam apenas três votos para haver maioria para negar ou acolher os recursos. 

A fase de análise de recursos sobre o acórdão de julgamento antecede a declaração de trânsito em julgado (quando não se cabe mais nenhum recurso). Após essa etapa, o relator poderá determinar o cumprimento de penas dos condenados.

Brasil

DNIT devolve R$ 45 milhões ao Acre para obras da BR-364 após remanejamento temporário

Publicado

14 minutos atrás

em

7 de novembro de 2025

Sub-título: Superintendente estadual garante que prazo de dez dias para restituição foi cumprido e que obras não foram paralisadas. Recursos são para trecho entre Sena Madureira e Feijó

Os R$ 45 milhões estão ligados aos lotes 4, 5 e 6 da rodovia, trecho considerado um dos mais desafiadores entre Sena Madureira e Feijó. Foto: captada 

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) confirmou, nesta sexta-feira (7), a devolução de R$ 45 milhões ao Acre que haviam sido temporariamente remanejados para outro estado. Os recursos são destinados à recuperação da BR-364, com foco no trecho entre Sena Madureira e Feijó.

De acordo com o superintendente do órgão no estado, Ricardo Araújo, a restituição foi realizada dentro do prazo de dez dias, o que impediu atrasos no andamento das obras. Araújo esclareceu que a decisão de transferir os recursos partiu da direção nacional do DNIT por motivos administrativos e descartou qualquer envolvimento do presidente Lula. Ele afirmou ainda que, mesmo durante o período do remanejamento, as frentes de trabalho permaneceram ativas e o cronograma foi mantido.

“Não tivemos prejuízos nem atrasos até o momento. Caso o reembolso não fosse feito dentro do prazo, poderíamos enfrentar dificuldades com as empresas. Felizmente, o valor foi devolvido e as obras seguem normalmente”, afirmou o superintendente.

Ainda segundo ele, os R$ 45 milhões estão ligados aos lotes 4, 5 e 6 da rodovia, trecho considerado um dos mais desafiadores entre Sena Madureira e Feijó. Araújo também destacou que as intervenções entre Rio Branco e Sena Madureira já apresentam resultados visíveis, com boa parte do pavimento restaurado e em condições adequadas de tráfego.

A restituição dos recursos garante a continuidade de uma das obras rodoviárias mais importantes do estado, essencial para o transporte de mercadorias, passageiros e para a integração das regiões do Acre.

A restituição dos recursos garante a continuidade de uma das obras rodoviárias mais importantes do estado. Foto: captada 

Brasil

TSE retoma julgamento que pode cassar mandato do governador de Roraima em 11 de novembro

Publicado

2 horas atrás

em

7 de novembro de 2025

Antonio Denarium e o vice Edilson Damião são acusados de abuso de poder político e econômico nas eleições estaduais

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) marcou para o dia 11 de novembro a retomada do julgamento que pode resultar na cassação do mandato do governador de Roraima, Antonio Denarium (PP), e do vice-governador, Edilson Damião (Republicanos). Ambos são acusados de abuso de poder político e econômico, por supostamente utilizarem a máquina pública e recursos financeiros para influenciar o resultado das eleições.

A pauta foi publicada nesta quinta-feira (6) no sistema do TSE. A sessão está prevista para começar às 19h (horário de Brasília), no plenário do tribunal, em Brasília (DF).

O processo tramita há mais de um ano e estava paralisado desde 26 de agosto de 2025, quando o ministro André Mendonça pediu vista para análise mais detalhada do caso. O magistrado devolveu o processo ao plenário nesta quarta-feira (5), permitindo a retomada do julgamento.

Essa será a segunda vez que o caso volta à pauta. A primeira suspensão ocorreu em 13 de agosto de 2024, logo no início do julgamento, também a pedido do ministro Mendonça, que integra o colegiado responsável pela análise da ação.

Brasil

Criminosos ameaçam estação de energia no Pará e acendem alerta às vésperas da COP30

Publicado

2 horas atrás

em

7 de novembro de 2025

Integrantes do Comando Vermelho teriam exigido paralisação de obras em Marituba; governo federal reforça segurança da subestação

Uma estação de energia localizada em Marituba (PA) foi ameaçada por integrantes do Comando Vermelho nesta quinta-feira (6), segundo denúncia da concessionária Verene Energia ao governo federal. De acordo com a empresa, criminosos exigiram que funcionários interrompessem obras e operações após as 15h, levando à suspensão temporária das atividades.

A concessionária alertou, em comunicado enviado ao Ministério de Minas e Energia, à Aneel e à Polícia Federal, que o episódio representa risco à realização da COP30, que começa na próxima segunda-feira (10) em Belém. A Verene destacou que a segurança da subestação é “vital para o sucesso do evento internacional e para o fornecimento de energia na região”.

Outro consórcio que atua nas proximidades também recebeu ameaças semelhantes e interrompeu suas operações por precaução, segundo informações divulgadas pelo jornal O Globo.

Após o alerta, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, acionou o Ministério da Justiça e o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) para reforçar a proteção da área e das estruturas do Sistema Elétrico Brasileiro, especialmente diante da proximidade da conferência climática.

O Ministério da Justiça confirmou as ameaças e informou que um relatório de inteligência foi elaborado e encaminhado à Polícia Federal, à Abin e às forças de segurança do Pará. A pasta afirmou que as investigações já foram iniciadas e classificou a subestação de Marituba como infraestrutura crítica do sistema elétrico nacional.

