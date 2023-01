Moraes proíbe circulação de ónibus e caminhões com manifestantes no DF

Com oito vitórias consecutivas na Copa São Paulo de Futebol Júnior, Palmeiras já vive sua melhor sequência na história da competição

O Palmeiras vive seu melhor momento na história da Copa São Paulo de Futebol Júnior e tentará, nesta segunda-feira (9), ampliar sua maior sequência de vitórias na principal competição de base do Brasil. No momento, o Verdão tem oito triunfos consecutivos e tentará a nona vitória diante do Rio Preto, equipe sede do grupo 03.

A última derrota do Palmeiras na Copinha foi na terceira rodada da primeira fase da última edição, em 2022. Na ocasião, o Verdão empatou com o Água Santa por 1 a 1 em Diadema, na Arena Inamar, sofrendo seu único tropeço na campanha. Principal joia alviverde, Endrick não atuou naquela partida após testar positivo para Covid-19.

Depois do empate com o Água Santa, o Palmeiras venceu todas as partidas que disputou no mata-mata da Copinha de 2022. O Verdão superou Mauá-SP (4-0), Atlético-GO (3-0), Internacional (2-1), Oeste (5-2) e São Paulo (1-0) antes de golear o Santos na final, no Allianz Parque, por 4 a 0, garantindo o primeiro título alviverde da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Já na edição de 2023, o Palmeiras começou vencendo suas duas primeiras partidas pelo grupo 03 da primeira fase. O time comandado por Paulo Victor Gomes estreou superando o Juazeirense-BA por 2 a 0 e bateu o América-SP por 3 a 1 pela segunda rodada. O próximo adversário da equipe é o Rio Preto, que busca classificação para a segunda fase da Copinha.