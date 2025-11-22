Moraes pede sessão para que colegas votem sobre prisão de Bolsonaro

Primeira noite do “Porto Velho Luz – Uma Cidade Encantada” tem acesso exclusivo a PCDs e neurodivergentes, com ambiente adaptado e apoio sensorial

A Prefeitura de Porto Velho iniciou, nesta sexta-feira (21), a programação do Porto Velho Luz – Uma Cidade Encantadacom uma ação voltada exclusivamente para pessoas com deficiência e neurodivergências, no Parque da Cidade. A partir das 16h30, o público pôde acessar antecipadamente as atrações em um ambiente mais calmo, adaptado e com suporte sensorial. A entrada foi gratuita, mediante apresentação de documento de identificação PCD, com direito a um acompanhante.

A abertura especial contou com trenzinho natalino, Casa do Papai Noel, iluminação temática, apresentações culturais e a inauguração do Espaço Acolher — área estruturada para garantir conforto e regular estímulos sensoriais.

A partir deste sábado (22), a programação será aberta ao público em geral. Os portões do Parque da Cidade abrem às 17h, e a cerimônia oficial está marcada para as 19h.

Entre as atrações gratuitas disponíveis estão:

Pista de patinação no gelo

Praça com neve artificial

Urso polar de 4 metros

Bonecos de neve gigantes

Trenzinho natalino diário

Apresentações culturais e performances infantis com Teatro Canaã, Igreja Batista Shalom, Quaty, Turma da Alegria e Furacão Kids

Segundo a gestão municipal, o evento foi planejado para ser inclusivo, acessível e fortalecer o espírito natalino reunindo famílias de todas as idades.

Relacionado

Comentários