Moraes nega pedido de Bolsonaro para visitas livres de Valdemar e aliados
Negativa vem horas após a defesa de Bolsonaro fazer o pedido ao ministro relator
O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou nesta quarta-feira (10) o acesso livre para a visita do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e outros parlamentares da sigla ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
A negativa vem horas após a defesa de Bolsonaro fazer o pedido ao ministro relator. Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto.
“A prisão domiciliar é uma medida intermediária entre as diversas cautelares previstas na legislação e a prisão preventiva, não perdendo, entretanto, as características de restrição à liberdade individual, e, portanto, impedem o livre acesso de pessoas estranhas à família do réu sem qualquer controle judicial”, destacou o ministro na decisão.
No pedido, a defesa pede que Valdemar, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), o senador Rogério Marinho (PL-RN) e os deputados federais Altineu Côrtes (PL-RJ), Carol de Toni (PL-SC) e Bruno Scheid, vice-presidente do PL de Rondônia, tivessem acesso livre para visitar o ex-presidente.
A medida de negar o acesso livre foi tomada pelo ministro relator que acompanha o julgamento do ex-presidente na Primeira Turma do STF. Nesta quarta, os magistrados ouvem o voto do ministro Luiz Fux. Já passam de oito horas da leitura do voto de Fux.
Os advogados fizeram um pedido em especial para a visita do presidente do PL. Segundo eles, “pela condição de dirigente máximo da agremiação partidária, torna indispensável o contato direto e permanente” com Bolsonaro.
“Sua presença reveste-se de relevância singular, não apenas pela função de liderança política, mas também pela necessidade de coordenação das atividades partidárias em âmbito nacional, o que reforça a pertinência da autorização ora renovada”, dizia a defesa no pedido.
Fonte: CNN
Líder de megaigreja mexicana é acusado de tráfico sexual nos EUA
A Procuradoria em Manhattan acusa Joaquin de, durante décadas, traficar mulheres e meninas para fins sexuais, produzir pornografia infantil e destruir provas de seus crimes
O líder de uma megaigreja sediada no México, com 5 milhões de seguidores em todo o mundo, foi acusado de tráfico sexual nos Estados Unidos, informou a promotoria nesta quarta-feira (10).
Naason Joaquin Garcia, de 56 anos, o autodenominado apóstolo da igreja evangélica La Luz del Mundo (A Luz do Mundo), com sede em Guadalajara, foi levado sob custódia federal na Califórnia, onde cumprirá sentença de 16 anos e oito meses de prisão após se declarar culpado em 2022 de acusações estaduais de abuso sexual de três meninas.
Em uma acusação separada revelada nesta quarta (10), a Procuradoria dos EUA em Manhattan acusa Joaquin de, durante décadas, traficar mulheres e meninas para fins sexuais, produzir pornografia infantil e destruir provas de seus crimes.
Ele enfrenta seis acusações, incluindo conspiração para extorsão e tráfico sexual, e pode pegar prisão perpétua se for condenado.
Cinco supostos cúmplices, incluindo a mãe de Joaquin, também foram acusados.
“Eles exploraram a fé de seus seguidores para se aproveitarem deles”, disse o procurador Jay Clayton em um comunicado.
Alan Jackson, advogado de Joaquin, negou as acusações. “Rejeitamos o retrato grotesco pintado pelo governo”, disse ele em um comunicado.
La Luz del Mundo não respondeu a um pedido de comentário.
A igreja foi fundada pelo avô de Joaquin, Eusebio Joaquin Gonzalez, em 1926, e mais tarde foi dirigida pelo pai de Joaquin, Samuel Joaquin Flores.
Segundo as investigações, todos os três se aproveitaram de suas posições de poder para estuprar meninas e mulheres jovens, muitas vezes dizendo a elas que poderiam ganhar uma “bênção” especial caso se envolvessem em atividades sexuais com eles, disseram os promotores.
O pai e o avô de Joaquin já morreram.
Joaquin dissuadiu os fiéis de denunciarem seus abusos às autoridades policiais, desencorajando-os a se associarem com pessoas de fora e ensinando-os que seriam eternamente condenados se o questionassem, diz a promotoria.
Muitos dos acusadores de Joaquin criticaram seu acordo de confissão em nível estadual com o Gabinete do procurador-geral da Califórnia por considerá-lo muito brando.
Preço do café cai pelo 2º mês seguido, mas não alivia bolso do consumidor
Em meio ao tarifaço, deflação do grão é de 2,7%, mostra IPCA de agosto
O café, um dos produtos mais tradicionais da mesa do brasileiro, registrou em agosto a segunda deflação consecutiva no IPCA.
Segundo os dados divulgados nesta terça-feira (10) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o café moído caiu 2,7% nos preços médios do país, ampliando o movimento iniciado em julho, quando já havia recuado 1,1%.
A sequência de queda nos preços chama a atenção justamente porque vem no momento em que temos tarifas mais pesadas impostas pelos Estados Unidos. Já está valendo desde o dia 6 de agosto a taxa de 50% sobre o café e uma lista de outros produtos brasileiros.
Além do tarifaço, Juliana Inhasz, professora de economia do Insper, reforça o papel da safra e da sazonalidade na dinâmica dos preços do café.
“A safra do café de 2025, que estava sendo negociada no final de 2024, foi vendida por valores mais altos por conta do cenário. Então, isso fez com que o café esse ano ficasse mais caro. Mas a colheita melhorou neste ano fazendo com que as perspectivas para o ano que vem sejam melhores. Com isso, o café até começa a ser negociado com um valor mais atrativo, mas demora para chegar para o consumidor”, diz Inhasz.
A professora explica que os ajustes, especialmente os de queda de preços, são lentos, porque o produtor entende que o custo dele foi alto e por isso não vai aceitar menos do que aquilo que ele imaginava em relação a preço já que ele encarou custos maiores.
Para Vicente Zotti, sócio-diretor da Pine Agronegócios, um outro fator decisivo para a deflação recente do café foi o câmbio.
“A valorização do real frente ao dólar reduziu o incentivo às exportações e trouxe mais produto ao mercado interno. Mas acredito que, a partir de novembro, o café deve voltar a subir no varejo, acompanhando a alta recente do café verde nas bolsas internacionais”, comenta Zotti.
Na prática, porém, quem vai ao supermercado ainda não consegue perceber o produto mais barato.
Em São Paulo, o pacote de 500gr de café dessas marcas mais conhecidas é vendido por valores que vão de R$ 30 até R$ 47. As mesmas marcas em redes de atacarejo, onde os produtos costumam ter descontos maiores, a média dos preços fica entre R$ 24 e R$ 34.
Nada muito diferente de antes do tarifaço, isso porque de janeiro a agosto de 2025, o café moído já subiu 38,38%. E, no acumulado de 12 meses, a inflação do café chega a 60,85%, um dos maiores avanços entre os itens de alimentação.
Onde o café caiu mais (e onde subiu)
A deflação do café em agosto foi generalizada, atingindo quase todas as regiões pesquisadas pelo IBGE. Apenas Aracaju registrou alta (1,26%). Entre os destaques negativos estão:
- Rio de Janeiro: -4,93%
- Belo Horizonte: -4,82%
- Curitiba: -2,47%
- Brasília: -2,01%
- São Paulo: -1,54%
Porto Alegre foi a capital onde o café ficou praticamente estável em agosto, -0,13%. Mas quando olhamos para o acumulado do ano, o cenário é outro para a capital do Rio Grande do Sul. Entre janeiro e agosto, os maiores aumentos foram:
- Porto Alegre: 51,41%
- Salvador: 45,98%
- Aracaju: 45,75%
- Fortaleza: 45,06%
- Curitiba: 41,35%
Em 12 meses, a inflação mais pesada do café também está em Porto Alegre (80,54%), seguida de Curitiba (69,10%), Campo Grande (66,44%), Salvador (66,31%) e Rio Branco (65,89%).
Por isso, representantes do setor dizem que, apesar da deflação do café pelo 2º mês seguido no indicador oficial, os preços não devem cair de forma significativa para os consumidores. Principalmente porque o quadro global do café segue apertado.
“Não existe uma perspectiva de queda de preço do café no supermercado. Pelo contrário, o cenário é de pouca disponibilidade de café no mundo. O tarifaço criou insegurança e acabou estimulando compras antecipadas na Europa e Ásia. Duas das principais marcas já anunciaram aumento de 10% a 15% nos preços”, diz Márcio Ferreira, presidente do Cecafé.
Café barato? Só na estatística
Com os dados do IPCA divulgados hoje, o que podemos concluir é que o cenário atual para o preço do café ainda é contraditório: enquanto os índices oficiais apontam queda por dois meses consecutivos, o consumidor segue sentindo o bolso pesar para manter o hábito diário do sagrado cafezinho.
Descompasso que é explicado, principalmente, pelo delay entre o preço pago ao produtor e o preço final ao consumidor, além da pressão de custos logísticos, das embalagens, mão de obra e, agora, do tarifaço.
Pontos que fazem com que as perspectivas para os próximos meses não sejam das melhores. O consenso entre os especialistas é que o café continuará caro, mesmo com a oferta maior na safra 2025 e com o redirecionamento de parte do café antes destinado aos EUA.
“O café é um produto considerado essencial, as pessoas dão bastante valor e ele tem baixa elasticidade. Então, conforme as safras se regularizem, os preços até vão cair, mas é meio ilusório achar que volta aos níveis anteriores. O médio prazo depende muito de três condições: safra, câmbio e política americana. Uma somatória que deve desenhar o que acontece com esse mercado do café daqui pra frente, que ainda é bem incerto”, concluiu Inhasz.
Fonte: CNN
Brasil produzirá vacina contra vírus sincicial respiratório
O Ministério da Saúde anunciou, nesta quarta-feira (10), uma parceria de transferência de tecnologia entre o Instituto Butantan e a farmacêutica Pfizer para a produção nacional da vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR), uma das principais causas de infecções respiratórias graves em bebês, incluindo quadros de bronquiolite.
A previsão é que as primeiras 1,8 milhão de doses sejam entregues até o fim deste ano. Em fevereiro, a pasta já havia confirmado a incorporação do imunizante ao Sistema Único de Saúde (SUS). Com o acordo, a distribuição da vacina contra o VSR na rede pública, para gestantes e bebês, deve começar na segunda quinzena de novembro.
Devem ser imunizadas, por meio de dose única, gestantes a partir da 28ª semana de gravidez. A vacinação materna, segundo o ministério, favorece a transferência de anticorpos para o bebê, contribuindo para a proteção nos primeiros meses de vida, período de maior vulnerabilidade ao VSR.
De acordo com o ministério, o vírus é responsável por 80% dos casos de bronquiolite e por 60% dos casos de pneumonias em crianças menores de 2 anos. A cada cinco crianças infectadas, uma precisa de atendimento ambulatorial e, em média, uma em cada 50 acaba hospitalizada no primeiro ano de vida.
Dados da pasta mostram ainda que, no Brasil, cerca de 20 mil bebês menores de um ano são internados anualmente. O risco é mais elevado entre prematuros, cuja taxa de mortalidade é sete vezes maior do que em crianças nascidas a termo — grupo que representa 12% dos nascimentos no país.
“A vacina tem potencial para prevenir cerca de 28 mil internações por ano, oferece proteção imediata aos recém-nascidos e beneficiará aproximadamente 2 milhões de bebês nascidos vivos”, informou o comunicado.
Esclerose múltipla
O Brasil também passará a produzir, por meio de parceria de desenvolvimento produtivo (PDP), o natalizumabe, medicamento biológico usado no tratamento da esclerose múltipla. De acordo com o ministério, a transferência de tecnologia será feita pela farmacêutica Sandoz para o Instituto Butantan.
“A vulnerabilidade do país na oferta de insumos durante a pandemia de covid-19 e os recentes episódios relacionados a aplicação de tarifas abusivas às exportações brasileiras reforçam a importância da soberania do SUS para garantir o acesso da população a medicamentos e tratamentos”, avaliou a pasta em nota.
O natalizumabe é indicado a pacientes com a forma remitente-recorrente de alta atividade, que corresponde a cerca de 85% dos casos, e que não responderam de forma adequada a outros tratamentos. O medicamento é ofertado no SUS desde 2020, mas atualmente há apenas um único fabricante com registro no país.
A esclerose múltipla é uma doença autoimune que compromete o sistema nervoso central e afeta principalmente adultos jovens, com idade entre 18 e 55 anos. É caracterizada pela desmielinização da bainha de mielina, que possibilita a condução de impulsos elétricos responsáveis pelo controle das funções do organismo.
