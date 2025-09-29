Moraes concede regime aberto a Daniel Silveira, com tornozeleira e restrições

O ministro Edson Fachin afirmou nesta segunda-feira (29) que o Judiciário “sofre com os efeitos de disputas globais”. A declaração ocorreu durante discurso de posse como presidente do STF (Supremo Tribunal Federal).
“Sofre o Judiciário com os efeitos reflexos do cenário mundial de disputas pela hegemonia global entre nações e corporações econômicas com largos efeitos sobre nosso país”, disse.
A fala do novo presidente do Supremo ocorre em meio às sanções do governo dos Estados Unidos contra ministros da Corte com a revogação de vistos e a aplicação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, empossado como vice-presidente da Corte.
“O Brasil, assim como grande parte das nações, sabe a uma conjuntura econômica desafiadora marcada por variáveis interdependentes que extrapolam o campo estritamente econômico e repercutem também nas esferas sociais, políticas e judiciais. Jamais deixaremos de dialogar com os poderes econômicos”, prometeu o novo presidente do Supremo.
