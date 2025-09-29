fbpx
Brasil

Moraes concede regime aberto a Daniel Silveira, com tornozeleira e restrições

Publicado

2 horas atrás

em

Daniel Silveira (sem partido-RJ), ex-deputado federal (Foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados)

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou nesta segunda (29) a progressão de pena de Daniel Silveira do regime semiaberto para o regime aberto. A mudança ocorre após parecer favorável da PGR em 23 de setembro e o cumprimento, pelo sentenciado, de mais de 25% da pena, além de exame criminológico que apontou aptidão para retomar atividades laborais.

Condenado em abril de 2022 a 8 anos e 9 meses por ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo, Silveira já contabiliza 4 anos, 1 mês e 26 dias de cumprimento e quitou R$ 271 mil em multas.

Para Moraes, “estão presentes todos os requisitos legais” para a mudança de regime, conforme documento obtido pelo G1.

No regime aberto, Silveira terá de comprovar que está trabalhando, usar a tornozeleira e cumprir as regras de recolhimento durante os períodos de folga. O ex-deputado ainda não poderá se ausentar do Rio de Janeiro, onde mora, sem autorização judicial, e é obrigado a comparecer semanalmente em juízo para justificar suas atividades.

Silveira cumpria o semiaberto na Cadeia Agrícola de Magé (RJ), com saídas diárias autorizadas para fisioterapia no joelho operado em julho, permanecendo parte do dia em sua residência, em Petrópolis. Com a decisão, ele passa a seguir as regras do regime aberto, sob fiscalização eletrônica e controle judicial.

Comentários

Brasil

Fachin diz que “Judiciário sofre com efeitos de disputas globais”

Publicado

3 minutos atrás

em

29 de setembro de 2025

Por

Ministro assume presidência do STF em meio a sanções dos EUA contra integrantes da Corte

O presidente do STF, Edson Fachin • Reprodução/STF

O ministro Edson Fachin afirmou nesta segunda-feira (29) que o Judiciário “sofre com os efeitos de disputas globais”. A declaração ocorreu durante discurso de posse como presidente do STF (Supremo Tribunal Federal).

“Sofre o Judiciário com os efeitos reflexos do cenário mundial de disputas pela hegemonia global entre nações e corporações econômicas com largos efeitos sobre nosso país”, disse.

A fala do novo presidente do Supremo ocorre em meio às sanções do governo dos Estados Unidos contra ministros da Corte com a revogação de vistos e a aplicação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, empossado como vice-presidente da Corte.

“O Brasil, assim como grande parte das nações, sabe a uma conjuntura econômica desafiadora marcada por variáveis interdependentes que extrapolam o campo estritamente econômico e repercutem também nas esferas sociais, políticas e judiciais. Jamais deixaremos de dialogar com os poderes econômicos”, prometeu o novo presidente do Supremo.

Em atualização*

Fonte: CNN

Comentários

Brasil

Vídeo: chefe do Comando Vermelho é preso enquanto bebia whisky em praia no RJ

Publicado

5 horas atrás

em

29 de setembro de 2025

Por

Um chefe do Comando Vermelho de Mato Grosso foi preso em flagrante, neste domingo (28), enquanto bebia whisky na Praia de Piratininga, em Niterói, no Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Civil do estado, o homem cuiabano tem ao menos oito passagens policiais pelos crimes de tráfico de drogas, receptação, extorsão e organização criminosa.

O delegado Felipe Curi, secretário da corporação, compartilhou o momento da abordagem nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver que o suspeito está acompanhado de outros dois homens.

Veja vídeo completo abaixo:

Segundo a corporação, o criminoso teria apresentado documentação falsa na abordagem.

Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão pendente por tráfico, e o homem ainda foi autuado em flagrante pelo uso de documento falso.

 

Fonte: CNN

Comentários

Brasil

Monte Olimpo em Marte: o vulcão que faz o Everest parecer pequeno

Publicado

5 horas atrás

em

29 de setembro de 2025

Por

Formado ao longo de milhões de anos, o Monte Olimpo ajuda cientistas a entender a geologia de Marte e levanta novas hipóteses sobre a presença de água, gelo e atividade vulcânica no planeta vermelho

Monte Olimpo em Marte é o maior vulcão do Sistema Solar, com mais de 20 km de altura • Sciepro/Getty Images

À primeira vista, Marte pode parecer um deserto silencioso, coberto de poeira e crateras. Mas por trás dessa paisagem árida, o planeta vermelho guarda uma das formações geológicas mais impressionantes já descobertas pela humanidade: um vulcão tão gigantesco que desafia a noção de proporção.

Com mais de 20 quilômetros de altura e uma base que se estende por cerca de 600 quilômetros, o Monte Olimpo em Marte é, oficialmente, o maior vulcão do Sistema Solar. Para efeito de comparação, o Monte Everest, ponto mais alto da Terra, tem 8,8 km. A diferença é tão impressionante que o Olimpo faz a montanha terrestre mais desafiadora parecer uma colina.

Como a Nasa revelou o Monte Olimpo?

A descoberta do Monte Olimpo aconteceu na década de 1970, quando missões enviaram as primeiras imagens da superfície marciana. O impacto foi imediato: a humanidade se deparava, pela primeira vez, com uma montanha que superava em várias vezes qualquer estrutura terrestre.

Décadas depois, o instrumento MOLA (Mars Orbiter Laser Altimeter), a bordo da sonda Mars Global Surveyor, permitiu mapear o relevo com precisão inédita, confirmando que o vulcão ultrapassa os 20 km de altitude em relação ao datum marciano.

Como o Monte Olimpo foi criado?

O Monte Olimpo rapidamente chamou a atenção da comunidade científica. Desde então, estudos vêm mostrando que o vulcão é uma peça-chave para compreender a evolução geológica do planeta vermelho, além de levantar hipóteses sobre o papel da água e do gelo em sua formação.

Algumas das hipóteses de sua formação consideram que Marte reuniu as condições ideais para a criação do vulcão, como:

  • Baixo nível de gravidade: Marte possui apenas 38% da gravidade terrestre, essa condição permite que montanhas cresçam exponencialmente antes de ceder ao seu próprio peso.
  • Imobilidade do planeta: o planeta não possui placas tectônicas em movimento. Esse aspecto, influencia o acúmulo de lava por anos no mesmo local, por exemplo.
  • Influência do tempo: O vulcão foi formado por meio de diversas erupções que espalharam lava ao seu redor, transformando o Monte em um pico de encostas pouco íngremes.

O que ainda não se sabe sobre o Monte Olimpo?

Apesar de décadas de estudo, o Olimpo continua cercado de mistérios. Há hipóteses de que ele já tenha sido uma ilha vulcânica em meio a um oceano marciano, quando o planeta possuía água em abundância. Outra dúvida é se ainda existe calor residual em seu interior, o que poderia indicar que Marte não está geologicamente morto.

O Monte Olimpo representa uma chave para entender a evolução de Marte e até mesmo sua habitabilidade no passado. Futuras missões podem ter como alvo sua base ou encostas, em busca de pistas sobre a atividade vulcânica e as condições ambientais que moldaram o planeta vermelho.

Comentários

