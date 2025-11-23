Brasil
Moraes autoriza visita de Michelle a Bolsonaro, mas faz exigência sobre filhos
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou, na manhã deste domingo (23/11), a visita da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ao marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na Superintendência da Polícia Federal, onde ele cumpre prisão preventiva desde a manhã de sábado (22/11).
Sobre o pedido dos filhos, porém, o magistrado fez uma exigência antes de autorizar: que as defesas informem os nomes dos familiares. “A defesa não indicou quais os filhos do réu que pretendem realizar a visita, providência necessária para o cadastramento. Dessa maneira, deve completar o pedido”, diz o despacho de Moraes.
Michelle foi autorizada a visitar Bolsonaro neste domingo (23/11), entre 15h e 17h, na sede da Superintendência da PF em Brasília, onde o ex-presidente cumpre prisão preventiva ordenada por Moraes.
Também neste domingo, ao meio dia, Bolsonaro deverá ser submetido a uma audiência de custódia, que será realizada por videoconferência.
Bolsonaro passa por audiência de custódia neste domingo
O ex-presidente Jair Bolsonaro passará por audiência de custódia, ao meio-dia deste domingo (23). Ele foi preso preventivamente pela Polícia Federal (PF), neste sábado (22), após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.
Na decisão, o magistrado citou eventual risco de fuga diante da tentativa de Bolsonaro de violar a tornozeleira eletrônica e da vigília convocada pelo seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), nas proximidades da casa onde o ex-presidente cumpria prisão domiciliar.
Jair Bolsonaro foi levado para a Superintendência Regional da PF no Distrito Federal, de onde participará da audiência por videoconferência. Moraes determinou, ainda, que seja disponibilizado atendimento médico em tempo integral ao ex-presidente e que as visitas deverão ser previamente autorizadas pelo STF, com exceção das dos advogados e da equipe médica que o acompanha.
Nesta sexta-feira (21), o ex-presidente Bolsonaro usou ferro de solda para tentar abrir a tornozeleira eletrônica, o que gerou alerta para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seap), responsável pelo monitoramento do equipamento. O ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 24 horas para que a defesa se manifeste sobre a tentativa de violação.
Os advogados vão recorrer da decisão. Segundo eles, a tornozeleira eletrônica só foi colocada para “causar humilhação” ao ex-presidente e que a fuga com o rompimento do equipamento é apenas uma narrativa para justificar a prisão.
Condenação
Condenado a 27 anos e três meses de prisão na ação penal da trama golpista, Bolsonaro e os demais réus podem ter as penas executadas nas próximas semanas. Na semana passada, a Primeira Turma da Corte rejeitou os chamados embargos de declaração do ex-presidente e de mais seis acusados para reverter as condenações e evitar a execução das penas em regime fechado.
Neste domingo (23), termina o prazo para a apresentação dos últimos recursos pelas defesas. Se os recursos forem rejeitados, as prisões serão executadas.
A defesa do ex-presidente chegou a pedir, na sexta-feira, a concessão de prisão domiciliar humanitária a Jair Bolsonaro, o que foi rejeitado por Moraes neste sábado. Segundo os advogados, Bolsonaro tem doenças permanentes, que demandam “acompanhamento médico intenso” e, por esse motivo, o ex-presidente deveria continuar em prisão domiciliar.
Bolsonaro estava detido em sua casa, em Brasília, em razão de descumprimento de medidas cautelares já fixadas pelo STF. Elas foram determinadas no inquérito no qual o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, é investigado pela atuação junto ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo.
Mega-sena volta a acumular e pode pagar R$ 18 milhões na próxima terça
Nenhum apostador venceu o concurso nº 2.942 da Mega-Sena deste sábado (22). Foram sorteados os números 12, 30, 40, 46, 54, 60. Segundo estimativa da Caixa, o concurso da próxima terça-feira (25) deverá pagar R$ 18 milhões.
Vinte e seis apostas acertaram a quina e vão receber prêmio de R$ 80,2 mil. A quadra saiu para 2.092 apostadores, que receberão prêmio de R$ 1.643,73.
A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 4,50. Nesse caso, a chance de acerto (probabilidade estatística) é de uma em mais de 50 milhões.
Habitualmente, os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados, mas a Caixa também promove as “Mega-Semanas”, quando realiza três concursos – às terças, quintas e sábados.
No último concurso da Mega-Sena, a Caixa arrecadou mais de R$ 52,3 milhões. O site do banco mostra como o valor arrecadado com as apostas é repassado ao governo federal para financiamento de despesas como a seguridade social (17,32%) e o Fundo Nacional de Segurança Pública (9,26%), entre outras. O total dos prêmios corresponde a 43,35% do valor arrecadado.
Coreia do Norte fuzila empresários em praça pública por serem bem-sucedidos
Casal foi acusado de promover ideologia reacionária, transferir dinheiro ao exterior e disseminar mensagens antiestatais
A Coreia do Norte executou um casal de empresários após o sucesso de seu negócio chamar a atenção da ditadura de Kim Jong-un. A dupla, na faixa dos 50 anos de idade, foi acusada de “arrogantes” e “antirrepublicanos”.
O casal administrava uma empresa em Pyongyang que vendia, consertava e alugava bicicletas elétricas, peças para motocicletas movidas a bateria e bicicletas comuns.
Os empresários cobravam preços altos, o que causou ressentimento entre os moradores, segundo informações do Daily NK. Os clientes acusavam o comportamento arrogante dos donos do negócio e também reclamavam da qualidade dos serviços e produtos.
Embora estivessem formalmente registrados na burocracia norte-coreana, relatos indicam que eles obtiveram lucros significativos por fora e ficaram conhecidos como “figurões”.
As autoridades prenderam o casal no início de agosto e, após um interrogatório, o condenaram à morte no início de setembro. O casal foi acusado de promover ideologia reacionária e de colaborar com organizações externas para transferir ilegalmente moeda estrangeira e disseminar mensagens antiestatais.
Outras vinte pessoas ligadas ao caso foram condenadas à deportação ou a programas de reeducação.
A execução realizada por um pelotão de fuzilamento ocorreu ao ar livre em Pyongyang, diante de cerca de 200 pessoas, incluindo crianças.
Segundo relatos, as autoridades descreveram a execução como uma medida para “prevenir a desordem econômica e educar o público”.
Para o jornal sul-coreano Chosun, a punição foi um forte aviso, sinalizando a intenção do governo norte-coreano de cortar a influência externa e reforçar o controle sobre a atividade econômica privada.
