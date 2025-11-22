Moraes aponta ações de Eduardo e Flávio na decisão contra Bolsonaro

A decisão do ministro Alexandre de Moraes (STF) que decretou a prisão preventiva de Jair Bolsonaro, neste sábado (22/11), reúne uma série de menções diretas aos filhos do ex-presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro.

Em relação a Eduardo Bolsonaro, Moraes argumenta que o parlamentar “se valeu da estratégia de evasão do território nacional, com objetivo de se furtar à aplicação da lei penal”.

“Primeiro, um dos filhos do líder da organização criminosa, Eduardo Bolsonaro, articula criminosamente e de maneira traiçoeira contra o próprio País, inclusive abandonando seu mandato parlamentar.”

Quanto a Flávio Bolsonaro, Moraes argumenta que “o senador da República faz uso do mesmo modus operandi, empregado pela organização criminosa que tentou um golpe de Estado no ano de 2022.”

“Na sequência, o outro filho do líder da organização criminosa, Flávio Bolsonaro, insultando a Justiça de seu País, pretende reeditar acampamentos golpistas e causar caos social no Brasil, ignorando sua responsabilidade como Senador da República.”

