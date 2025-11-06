Brasil
Moraes alega impertinência e desconsidera pedido sobre saúde de Bolsonaro
O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), alegou falta de pertinência e determinou que o pedido do governo do Distrito Federal para submeter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a uma avaliação médica seja retirado dos autos da ação penal do núcleo 1 da trama golpista.
Conforme apurou a CNN, o pedido foi desconsiderado por impertinência com o momento processual. Em momento apropriado, que seria a fase de execução penal do ex-presidente (quando não há mais possibilidade recursos), o governo do DF poderá fazer novamente o pedido e ter uma resposta definitiva do ministro.
Na quarta-feira (5), a Seape (Secretaria de Administração Penitenciária) enviou um ofício ao ministro pedindo que Bolsonaro passe por uma avaliação médica para averiguar a “compatibilidade” do quadro clínico do ex-presidente com a assistência médica que as prisões de Brasília conseguem oferecer.
No ofício, a Seape menciona as cirurgias abdominais realizadas pelo ex-presidente, bem como os atendimentos médicos e complicações de saúde que ele teve durante o tempo de prisão domiciliar, decretada em agosto.
No entanto, a tramitação da ação contra Bolsonaro ainda não está encerrada e, portanto, a pena não é definitiva. Na sexta-feira (7), começa a ser julgado o primeiro recurso do ex-presidente.
Se rejeitados, as defesas terão cinco dias para apresentarem um segundo recurso, que também deverá ser votado pelos ministros da Primeira Turma. É só após a rejeição deste segundo embargo que uma eventual prisão será decretada e considerada certa.
Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, em regime fechado, por liderar uma tentativa de golpe de Estado.
Fonte: CNN
Comentários
Brasil
Dois meses após fuga em massa, oito presos continuam foragidos de presídio em Cruzeiro do Sul
Iapen confirma que nenhum dos detentos foi recapturado desde escape por buraco na cela 725 do bloco 7 do Presídio Manoel Neri; buscas continuam sem sucesso
Dois meses após uma fuga em massa do Presídio Manoel Neri da Silva em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, nenhum dos oito presos escapados foi recapturado até esta quinta-feira (6). A informação foi confirmada pelo Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC), que mantém as buscas pelas forças de segurança, mas sem novas prisões até o momento.
Durante a fuga, os detentos conseguiram escapar por um buraco aberto na cela 725 do bloco 7 da unidade prisional, evidenciando falhas na segurança do sistema carcerário local. O caso expõe a vulnerabilidade do presídio, considerado uma das principais unidades penitenciárias do Vale do Juruá, e levanta preocupações sobre a capacidade de resposta do sistema de justiça criminal na região de fronteira.
Os foragidos são:
- Eduardo da Silva Lima
- José Francisco Souza da Silva (Dude)
- Edmar Vieira da Silva
- Carlos Maico Gomes Fortunato
- Caio Firmino Miranda
- Carlos Tiago de Lima Izaías
- José Rubens do Nascimento Alemão
- Carlos Eduardo Santos Pedroza
Fugas já registradas
Essa foi a quarta fuga registrada nos presídios do Acre. Em março, 11 presos já haviam sido flagrados tentando escapar da mesma unidade, quando a Polícia Penal descobriu o plano antes que fosse executado.
Os policiais perceberam uma movimentação estranha e descobriram que os presos tentavam abrir um buraco em umas paredes da cela para fugir. Além disso, o sistema prisional do estado registrou outras fugas em 2025. Quinze presos conseguiram escapar do Complexo Penitenciário de Rio Branco no período de 30 dias, apenas quatro foram recapturados, e 12 seguem foragidos.
A primeira fuga em massa na unidade prisional ocorreu em 19 de junho de 2025, quando nove detentos conseguiram escapar. Em 19 de julho, uma segunda fuga foi registrada no mesmo presídio, com mais seis detentos conseguindo escapar.
No dia 17 de agosto, os detentos Alyson Aparecido Gonçalves Florêncio e Estevo Silva Freitas fugiram da Unidade Penitenciária Antônio Sérgio Silveira de Lima, de Senador Guiomard, também no interior do estado.
Comentários
Brasil
PF prende suspeito de compartilhar pornografia infantil em grupo com 640 pessoas no Acre
Operação Guardiã Digital cumpriu mandado em Cruzeiro do Sul; homem armazenava e disseminava conteúdo de exploração sexual de crianças em grupo virtual
A Polícia Federal deflagrou na quarta-feira (5) a Operação Guardiã Digital em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, com o objetivo de combater a rede de compartilhamento de pornografia infantil na região. Durante a ação, os agentes cumpriram mandado de busca e apreensão contra um homem suspeito de armazenar e disseminar conteúdo de exploração sexual infantil em um grupo virtual com aproximadamente 640 participantes.
De acordo com a PF, todo o material recolhido passará por análise pericial para verificar as suspeitas e auxiliar na identificação de outros possíveis envolvidos. O investigado e quaisquer outros indivíduos identificados poderão responder judicialmente pelos crimes de armazenamento e divulgação de material contendo cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes, conforme previsto no Estatuto da Criança e e do Adolescente (ECA). A operação reforça o combate aos crimes cibernéticos contra menores no estado.
Comentários
Brasil
Governo regulamenta Sistema Estadual de Avaliação da Aprendizagem Escolar
O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), publicou nesta quinta-feira, 06, a Portaria nº 2.618, que estabelece as diretrizes e regulamenta o Sistema Estadual de Avaliação da Aprendizagem Escolar – Avalia Acre, voltado às redes estadual e municipais de ensino.
A iniciativa, que será realizada em regime de colaboração entre o Estado, as prefeituras e a União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime/Acre), tem como objetivo monitorar o desempenho dos alunos do 2º e 5º anos do Ensino Fundamental em Língua Portuguesa e Matemática. A aplicação das provas ocorrerá entre os dias 24 e 28 de novembro de 2025, em todas as escolas públicas urbanas e rurais que possuam, no mínimo, dez estudantes matriculados nas turmas avaliadas
O sistema tem como principais objetivos gerar indicadores educacionais para o Estado e os municípios, apoiar a formação continuada de professores, orientar o planejamento pedagógico, e subsidiar políticas públicas baseadas em evidências. Os resultados também servirão de base para o cálculo do Índice de Qualidade da Educação Municipal (IQEM), utilizado na determinação da participação dos municípios no repasse do ICMS Educação.
As avaliações seguirão as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), do Currículo de Referência Único do Acre (CRUA) e das matrículas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Serão aplicados testes censitários de proficiência e questionários contextuais aos alunos, professores e diretores escolares, de modo a compreender fatores que influenciam o desempenho estudantil.
Os estudantes da educação especial também participarão da avaliação, com direito a atendimento especializado, como tempo adicional, salas adaptadas e instrumentos específicos para alunos com baixa visão.
Os resultados do Avalia Acre 2025 serão divulgados por aluno, turma, escola, regional e município, por meio eletrônico a ser disponibilizado pela empresa contratada.
Você precisa fazer login para comentar.