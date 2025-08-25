Brasil
Moraes abre prazo para PGR e “kids pretos” apresentarem alegações finais
Militares de forças especiais integram núcleo 4 do processo que apura suposta tentativa de golpe de Estado
O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou a abertura de prazo para que a PGR (Procuradoria-Geral da República) e os réus “kids-pretos” apresentem suas alegações finais no processo contra o “núcleo 3” da investigação que apura suposta tentativa de golpe de Estado.
Este núcleo é composto por militares de forças especiais – os chamados “kids pretos” – apontados como responsáveis pelo planejamento operacional do golpe, incluindo o suposto plano “Punhal Verde Amarelo”, que previa ataques contra autoridades, entre elas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).
Conforme o rito do processo, a PGR terá 15 dias para apresentar suas alegações finais. O documento é uma espécie de “dossiê” que revisita todas as provas produzidas na fase de investigação e recomenda a condenação ou absolvição dos réus. O procurador-geral também pode já sugerir penas.
Após a entrega do documento pela PGR, inicia-se a contagem do prazo para que as defesas dos réus apresentem um documento similar, revisitando todas as provas e argumentando pela absolvição de seus clientes. Eles também têm 15 dias.
Essa é a última etapa do processo antes do julgamento. Com as alegações entregues, Moraes deverá pedir ao presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin, que marque uma data para o julgamento.
Na semana passada, Moraes também abriu o prazo de alegações finais para o núcleo 4 da suposta trama golpista. O grupo é apontado como o responsável por disseminar informações falsas com o objetivo de desacreditar o sistema eleitoral.
O núcleo 2 ainda está em fase de diligências complementares – ou seja, produção de novas provas.
O núcleo 1, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), é o mais avançado, com início de julgamento marcado para a próxima semana, dia 2 de setembro.
Fonte: CNN
Brasil
Enamed 2025 recebe 105 mil inscrições na primeira edição
A primeira edição do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) contabiliza 105.320 inscrições, sendo 96.635 confirmados, após o pagamento da taxa de inscrição.
Do total de confirmados no Enamed 2025, 39.839 são estudantes concluintes do curso de medicina neste ano. A participação é obrigatória e a inscrição foi feita pelo coordenador do curso de graduação em medicina.
O Enamed será anual, com início este ano, para avaliar e monitorar a qualidade dos cursos de medicina ao longo dos anos. O novo exame aperfeiçoa o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade).
De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 56.796 candidatos já são formados em medicina, e estão interessados em usar o resultado do exame para concorrer nos processos seletivos de residência médica de acesso direto do Exame Nacional de Residência (Enare).
O Enare amplia o acesso à residência médica, modalidade de ensino de pós-graduação destinada somente a médicos formados, sob a forma de cursos de especialização.
Perfil
Do total de 96.635 candidatos confirmados no Enamed 2025, as mulheres são a maioria, representando 58.963 inscritas. Os homens inscritos são 37.672.
Os participantes de 25 anos a 29 anos de idade, são 50.009, sendo 32.692 público externo e 17.317, formandos.
Provas
As provas serão realizadas em 19 de outubro, em 225 municípios.
Na prova serão observadas as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do curso, além das normas e legislações de regulamentação da profissão de médico no Brasil.
O exame terá 100 questões objetivas, de múltipla escolha, com a mesma quantidade para cada uma das áreas da medicina abordadas.
Serão cobrados conteúdos, habilidades e competências das seguintes áreas: clínica médica; cirurgia;
- ginecologia e obstetrícia;
- pediatria;
- medicina da família e comunidade;
- saúde coletiva e saúde mental.
Também faz parte do Enamed o questionário obrigatório para o estudante concluinte do curso de medicina inscrito no Enade.
Para os demais participantes, deverá ser preenchido o questionário contextual.
O levantamento é composto, ainda, pelo questionário de percepção de prova.
Saiba mais sobre o Enamed no site do exame.
Brasil
Governo do Acre anuncia reforma administrativa com trocas em secretarias-chave
Decretos publicados nesta segunda-feira (25) alteram cargos de chefia na Saúde, Educação, Segurança e Fazenda; mudanças atingem também gestão penitenciária e infraestrutura
A governadora em exercício do Acre, Mailza Assis, publicou uma série de decretos de nomeação e exoneração que promovem uma reorganização em secretarias e órgãos estaduais. As mudanças, divulgadas no Diário Oficial desta segunda-feira (25), abrangem áreas sensíveis como Fazenda, Administração, Segurança Pública e Infraestrutura, com reflexos na gestão tributária, penitenciária e de obras.
Entre as alterações mais significativas estão a substituição de chefias departamentais na Secretaria da Fazenda (Sefaz) – responsável pela arrecadação estadual – e mudanças no Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), com novas direções em unidades prisionais.
A Secretaria de Administração (Sead) também teve trocas em setores de gestão de pessoas, enquanto a Secretaria de Obras Públicas e o Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre) passaram por ajustes em coordenações de projetos e fiscalização. A medida reflete uma realinhamento na estrutura administrativa do governo do estado.
Brasil
ANA declara situação crítica de escassez hídrica em rios do Acre
Resolução oficial publicada nesta segunda-feira (25) reconhece estado de crise nos rios Acre, Purus, Juruá e Iaco; medida valerá até outubro e permite ações emergenciais
A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) declarou situação crítica de escassez hídrica nos rios Acre, Purus, Juruá e Iaco, afetando todo o estado do Acre. A resolução, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (25), tem validade até 31 de outubro e poderá ser prorrogada caso a seca persistir.
A medida oficializa a crise hídrica que castiga a região e permite a adoção de ações emergenciais
Entre as providências habilitadas pela declaração estão: o estabelecimento de regras excepcionais para uso da água, a facilitação de decretos de emergência por municípios e estados, e a autorização para empresas de saneamento adotarem mecanismos tarifários de contingência.
Outro ponto destacado é que a ANA poderá estabelecer regras excepcionais de uso da água, além de sinalizar aos setores usuários a necessidade de acionar planos de contingência. A medida também facilita que municípios ou estados decretem situação de emergência ou calamidade por seca, possibilitando o reconhecimento e apoio por parte do Governo Federal.
A agência informou ainda que acompanhará continuamente a situação hidrometeorológica da região Norte por meio das reuniões de avaliação das condições climáticas, em articulação com os órgãos gestores estaduais de recursos hídricos.
A seca histórica já impacta o abastecimento público, a navegação e atividades econômicas em toda a bacia hidrográfica acreana.
