Moradores se mobilizam e coletam mil assinaturas para pedir criação da Guarda Municipal em Cruzeiro do Sul

Grupo de 200 pessoas, incluindo comerciantes e trabalhadores, quer alcançar 5 mil apoios para pressionar Câmara Municipal; iniciativa surge devido à preocupação com segurança pública

Um movimento popular formado por trabalhadores e comerciantes de Cruzeiro do Sul está ganhando força na campanha pela criação da Guarda Municipal no município. O grupo, que reúne aproximadamente 200 participantes – sendo 50 diretamente engajados – já coletou quase mil assinaturas e pretende ultrapassar a marca de 5 mil para apresentar a demanda formalmente à Câmara Municipal e ao Executivo.

A iniciativa, de acordo com Márcio da Conceição Pareja, vigia e um dos líderes da iniciativa, o movimento surgiu da preocupação crescente com a segurança pública local. “Somos moradores organizados em prol de uma causa que trará benefícios diretos para a cidade. A Guarda Municipal fortalecerá a segurança e ajudará a proteger o comércio, que sofre constantemente com arrombamentos e furtos”, afirma Pareja, destacando que a proposta visa complementar as ações de segurança já existentes no município.

Comerciantes apoiam a proposta

O vigilante Salomão Silva de Sousa também integra o movimento e destaca que a implantação da Guarda Municipal deve contribuir tanto para a segurança da população quanto para a geração de empregos.“Há muito tempo Cruzeiro do Sul precisa dessa estrutura. A Guarda vai ajudar os comerciantes, reforçar o patrulhamento nos finais de semana e abrir oportunidades com um concurso público. Todo mundo que conversamos apoia a ideia”, afirma.

Francisco Narlisson de Santa Silva, outro membro do grupo, ressalta que cidades de diversos estados já possuem guardas estruturadas, o que reforça a expectativa de que Cruzeiro do Sul também avance nesse caminho. “A Guarda Municipal só vem para somar. Quanto mais segurança para comerciantes e moradores, melhor”, diz.

O comerciante Chico Andrade, que já recebeu o grupo em seu estabelecimento, também se posicionou favorável ao projeto. “É importante para todos. No período de Natal, por exemplo, mais gente estaria nas ruas com tranquilidade. Segurança é essencial para o comércio e para quem circula no centro.”

Município se manifesta

Procurado, o secretário municipal de Segurança afirmou que o plano existe, mas necessita de responsabilidade e adequação financeira antes de ser anunciado oficialmente.“É um sonho do prefeito Zequinha implantar a Guarda Municipal. Porém, é preciso estudo técnico, estrutura e condições reais de manutenção. Estamos trabalhando para manter o município dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal e fortalecendo parcerias com a Polícia Militar. A Guarda será criada no futuro, quando houver plena viabilidade”, destacou.

Enquanto isso, o movimento segue ampliando o número de apoiadores e reforçando a discussão sobre segurança pública em Cruzeiro do Sul.

Com Juruá Online

Relacionado

Comentários