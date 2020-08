Moradores de bairros da pequena cidade de Assis Brasil, localizada no extremo norte do Acre na tríplice fronteira, estão reclamando da falta de abastecimento de água em suas casas a cerca de 17 dias, tornando praticamente insustentável no período do verão amazonense.

Se aproveitando da situação, algumas pessoas perceberam que podem lucrar com a escassez, levando águas em caixa d’água encima de caminhonetes e cobrando cerca de R$ 40 reais por alguns litros. Não foi possível conversar com alguém da direção do Depasa na Capital, para saber quando seria sanada essa deficiência.

Ainda nesta quinta-feira, dia 13, o site oficial do Estado, publicou uma nota falando que o governado quer resolver esses tipos de problemas e que está entre as prioridades e irá resolver o problema.

Fala ainda que o atual sistema está defasado, “…opera por gravidade (água transportada pela força da gravidade apenas, sem bombeamento), técnica que há muito deixou de atender à necessidade da população, hoje estimada em seis mil habitantes”, escreveram. Neste meio tempo, os moradores reclamam que esse trabalho foi prometido a cerca de um ano.

No decorre do dia desta quinta-feira, moradores gravaram um morador levando água para uma das casas, e no meio, uma senhora de aproximadamente 90 anos, ajuda levando um balde cheio para dentro de casa.

Comentam que o homem que teria buscado água na estação, teria se envolvendo em uma pequena discursão com um funcionário do Depasa. Segundo o governo, a situação ainda irá perdurar por cerca de 40 dias, até instalar o novo sistema de bombas, o que não alegrou muito os moradores e pedem que disponibilizem ao menos, um carro pipa para abastecer as residências.

Veja o que o governo publicou no site oficial.

Comentários