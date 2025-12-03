Moradores em situação de rua tentam invadir casa e incêndio atinge terreno próximo ao Caps em Cruzeiro do Sul

Acre
Nicolau Júnior participa da eleição do Parlamento Amazônico durante a Unale
Durante a 28ª Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), realizada em Bento Gonçalves (RS), o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual Nicolau Júnior, teve participação de destaque na solenidade que definiu a nova Mesa Diretora do Parlamento Amazônico para o biênio 2025/2027.
Nicolau integrou a mesa de honra da cerimônia que elegeu o deputado acreano Afonso Fernandes como presidente da Mesa Diretora da entidade, representando um avanço significativo para o Acre no cenário político regional. A escolha de Fernandes reforça o protagonismo do estado nas discussões estratégicas sobre a Amazônia, seus desafios e caminhos para o desenvolvimento sustentável.
Em sua fala durante a solenidade, Nicolau ressaltou a importância da união entre os estados que compõem a região amazônica.
Segundo o parlamentar, as dificuldades de mobilidade e acesso aos estados da Amazônia reforçam a necessidade de articulação conjunta para buscar soluções e políticas públicas mais eficazes.
“Quando os estados amazônicos se unem, nossa voz ganha força. A Amazônia tem desafios próprios, e precisamos tratá-los com a seriedade e a atenção que merecem. A logística é um dos grandes entraves, mas também uma pauta que nos une e nos impulsiona a buscar alternativas inovadoras”, destacou Nicolau.
O que é o Parlamento Amazônico
O Parlamento Amazônico, órgão vinculado à Unale, reúne deputados estaduais dos nove estados que integram a Amazônia Legal. O objetivo é promover integração política e legislativa entre essas regiões, discutindo de forma conjunta questões relacionadas ao meio ambiente, infraestrutura, segurança, desenvolvimento econômico, políticas sociais e demais desafios vividos pela população amazônida.
A entidade atua como um espaço de diálogo e articulação, fortalecendo a cooperação entre os legislativos estaduais para construir agendas comuns e ampliar a representatividade da Amazônia nas decisões nacionais.
“Exército manterá ações integradas no Acre”, diz novo comandante do 61º BIS em Cruzeiro do Sul
O novo comandante do Comando de Fronteira Juruá/61º Batalhão de Infantaria de Selva – BIS, Major Santos, diz que o Exército Brasileiro seguirá fazendo operações em Cruzeiro do Sul e região, junto com as forças de segurança do Estado, como já vem ocorrendo. O Major de Infantaria Fabio dos Santos Moreira assumiu o comando do 61º BIS no último dia 14 de novembro em substituição ao Coronel Gustavo Moreira Mathias.
“Essa parceria entre as forças de segurança federal, do Exército Brasileiro e as forças policiais estaduais vai continuar, ela foi implementada e isso reforçou muito na contenção, principalmente do tráfico de drogas na fronteira. O nível que eu encontrei aqui já está no nível, dentro daquilo que eu já percorri pelo Brasil, bastante elevado. E essa integração, na verdade, é fundamental. É simples entender o quanto isso é importante. Por exemplo, se eu vou para uma operação apenas com a força militar, eu tenho a capacidade de fazer frente a alguns crimes. Se eu agrego uma agência, por exemplo, de fiscalização de crimes ambientais, a minha capacidade de operação aumenta muito mais. Em termos de gastos, por exemplo, de uma operação, eu vou ter mais ou menos o mesmo gasto. Se eu for sozinho, se eu levar uma determinada agência. Mas quando eu trago uma agência, quando eu agrego uma capacidade a uma agência, eu já consigo combater outro tipo de crime. Quando eu trago a polícia e demais órgãos, a operação ganha uma gama muito maior de capacidade de combater os crimes”, pontuou.
Com relação ao serviço social prestado pelo Exército, como o apoio às mães de crianças com Transtorno do Espectro Autista — TEA, o novo comandante afirma que as ações serão mantidas por meio do Mão Amiga.
“A palavra de ordem, a diretriz que eu estabeleci no batalhão é justamente essa, a continuidade. E também nessa vertente da mão amiga, nós vamos prosseguir nesse trabalho, o próprio exército já tem uma política voltada para essa parte assistencial, isso aí é algo que ganhou bastante destaque nos últimos anos. Para a minha felicidade, eu cheguei aqui no batalhão em Cruzeiro do Sul, e encontrei o coronel Matias, juntamente com a esposa dele,
desenvolvendo esse trabalho, que atende não apenas dependentes de militares, mas também atende a população local, e eu vi o quão importante isso é, e o quanto isso facilita a integração do batalhão junto à comunidade cruzeirense. Então é algo que a gente vai manter, e vamos apoiar sempre que possível”, concluiu.
Rio Branco abre mais de R$ 2,2 milhões em créditos suplementares para orçamentos
A Prefeitura de Rio Branco autorizou, por meio de uma série de decretos publicados no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira, 3, a abertura de mais de R$ 2,2 milhões em créditos suplementares destinados a reforçar o orçamento de diversas secretarias e fundações municipais. Os recursos serão aplicados principalmente em manutenção administrativa, aquisição de equipamentos, videomonitoramento e despesas operacionais em áreas como cultura, meio ambiente, tecnologia e infraestrutura. O decreto foi publicado na edição do Diário Oficial desta vez quarta-feira, 3.
Um dos decretos libera R$ 48,1 mil para a Fundação Garibaldi Brasil, com foco na manutenção e modernização das atividades administrativas. O reforço orçamentário será viabilizado por meio da anulação de dotações antes previstas para diárias e passagens da Secretaria Municipal de Esportes.
Outro crédito relevante é o de R$ 293,3 mil destinado à implantação do sistema de videomonitoramento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI). O valor foi remanejado a partir de recursos inicialmente previstos para a modernização do data center corporativo da própria pasta.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente foi a que recebeu o maior montante: R$ 748,7 mil. Os recursos serão aplicados em ações de tratamento de resíduos sólidos, manutenção administrativa e atividades de controle e fiscalização ambiental. O valor suplementar foi obtido mediante anulação de dotações relacionadas a áreas verdes, diárias e despesas com pessoal terceirizado.
Na área de infraestrutura, a gestão municipal abriu um crédito adicional de R$ 1 milhão para a Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb), destinado ao pagamento de obrigações tributárias e contributivas. O valor foi remanejado de dotações que anteriormente estavam previstas para amortização da dívida contratual.
A SDTI também foi contemplada com um reforço de R$ 155,6 mil para aquisição de equipamentos e materiais permanentes. O crédito foi aberto a partir da anulação de despesas relacionadas a serviços de terceiros.
Por fim, a Fundação Garibaldi Brasil ganhou um complemento de R$ 25 mil para realização de eventos culturais, tradicionais e populares. O valor foi obtido mediante a anulação de recursos antes previstos para o pagamento do Pasep.
