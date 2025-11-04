Moradores do Floresta Sul bloqueiam estrada em protesto por saneamento básico

Moradores do bairro Floresta Sul, em Rio Branco, realizaram nesta terça-feira, 04, um protesto e bloquearam a estrada da Floresta, impedindo o tráfego de veículos no sentido bairro-centro. A manifestação, que ocorreu na altura da igreja Nova Aliança, foi motivada pela falta de melhorias no saneamento básico da região.

O repórter David Medeiros, acompanhou o ato e conversou com os líderes comunitários. À frente do movimento, Arthur Pereira Santana explicou os motivos da mobilização.

“O motivo aqui do bloqueio da manifestação é devido à nossa rua, que eles vêm aqui e prometem que estão vindo arrumar a rua, a rede de esgoto. E está aí do mesmo jeitinho, não vem ninguém, entendeu? Como não vinhera até agora, a gente resolveu fazer uma manifestação aqui fechando a rua, que é para ver se alguém vem aqui e fazer alguma coisa”, pontuou.

Segundo Arthur, os moradores já receberam visitas de representantes do Depasa, mas sem resultados práticos. “Tivemos sim. Veio o pessoal do Depasa que vinham aqui. Só vem, olha, vê a situação que a gente passa aqui. Esgoto entupido, rua que não tem rua. Então, só promete mesmo e não vem ninguém. A última chuva forte que teve em Rio Branco, a chuva entrou até na minha residência, a água entrou dentro. E aí, rua toda alagada. Veio o repórter, fez a reportagem. E estamos aí esperando. Fala com eles, eles não resolvem nada. O inverno está chegando e não vem ninguém fazer nada”, destacou.

Outro morador, Jessé Dias de Souza, que vive há cinco anos no local, também cobrou providências do poder público. “Eu moro aqui faz cinco anos. E desde os cinco anos que eu moro aqui, é a promessa de que vem ajeitar. Inclusive, vieram na frente da minha casa, abriram uma bueira lá, viram, fizeram a medição e tudo. E toda vez que chove, tem uma bueira do lado ali que entope, dá um transtorno total. Porque a rua é o esgoto correndo. Tá escorrendo para o quintal da vizinha. Inclusive, no quintal da vizinha entra água de esgoto. É um mau cheiro terrível. E até agora ninguém veio resolver o problema da gente. A gente quer a solução do Poder Público. A gente votou com a intenção de ter o resultado. De ter um saneamento básico. A gente paga todos os nossos direitos e não temos a resposta do Poder Público. De quem é para nos ajudar”, salientou.

“Até alguém aparecer. Na verdade, a nossa intenção era ficar até às 11 horas. Mas tem que aparecer alguém aqui para dar a resposta. Para nós podermos sair daqui. Enquanto não aparecer ninguém aqui, ninguém vai sair não”, acrescentou.

Relacionado

Comentários