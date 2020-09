A prefeitura de Brasileia por meio da Secretaria de Obras realizou diversos trabalhos de melhorias no bairro do Nazaré.

Os serviços são de limpeza, recolhimento de entulhos, melhorias de ruas com piçarramento e abaluamento.

O secretario de obras Lima Andrade falou dos trabalhos que estão sendo realizados.

“Além desses trabalhos estamos construindo um poço comunitário para essa comunidade, iniciamos os trabalhos no sábado durante todo o dia, e estamos concluindo 100% do piçarramento das ruas além da abertura de uma nova rua para facilitar o acesso dos moradores”.

O objetivo dos trabalhos é garantir o direito de ir e vir da população, melhorando a trafegabilidade de todos.

“Moro aqui no bairro faz bastante tempo, no inicio não tínhamos postes de luz e nem iluminação Pública, além do difícil acesso pois enfrentávamos muita lama no inverno e bastante Buraco, mal podíamos sair para o trabalho, ou levar as nossas crianças para a escola, e de um tempo pra cá o bairro vem se desenvolvendo, hoje temos ônibus para levar as crianças até a escola, temos a iluminação, e agora ficamos gratos pois a prefeitura de Brasileia está com a equipe da secretaria de obras realizando a melhoria nas ruas do nosso bairro. Estamos firmes e fortes acreditando que o melhoramento é continuo e reconhecemos o esforço da gestão, pois a população reivindica e a prefeitura nos atende com o maior carinho”, destacou a moradora do bairro Nazaré Anna Souza.

Comentários