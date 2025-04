Moradores denunciam uso irregular de van oficial da Prefeitura de Manoel Urbano em casamento particular

Na manhã deste domingo (20), pela quinta rodada do Brasileirão, o Juventude recebeu o Mirassol no estádio Alfredo Jaconi e empatou por 2 a 2. Os gols dos mandantes foram marcados por Ênio e Batalla, enquanto Iury e Reinaldo anotaram os visitantes.

Com o resultado, o Juventude perdeu os 100% de aproveitamento em casa no ano de 2025. Até então, a equipe havia vencido todas as sete partidas em Caxias do Sul. Assim, seguiu na nona colocação do Brasileiro, agora com sete pontos. O Mirassol, por sua vez, ampliou sua sequência invicta para quatro jogos (três empates e uma vitória) e pulou para décimo, com seis somados. No entanto, ambas as equipes ainda podem perder posições ao longo da rodada.

O Juventude retorna aos gramados no próximo sábado, contra o Internacional, pela sexta rodada do Brasileirão. A bola rola às 16h (de Brasília), no estádio Beira-Rio. No mesmo dia e rodada da competição nacional, o Mirassol recebe o Atlético-MG. Desta vez, o jogo acontece no Estádio Municipal José Maria de Campos, às 18h30.

O placar foi aberto aos 23 minutos do primeiro tempo, com Ênio. O jogador recebeu de Jadson, cortou para a perna esquerda e finalizou rasteiro, sem chances de defesa para o goleiro Muralha.

O Mirassol deixou tudo igual aos 34 minutos, com Iury. Édson Carioca tocou no companheiro, que dominou e escolheu o canto direito de Gustavo para finalizar.

Até que, aos 47 minutos, ainda do primeiro tempo, Gabriel Taliari soltou para Batalla e, de primeira, o jogador do Juventude anotou um lindo gol.

O Mirassol buscou novamente o empate, desta vez aos 27 minutos da etapa final. Reinaldo foi para a cobrança do pênalti e bateu firme, no alto do gol. Gustavo até acertou o lado, mas não conseguiu defender.

Fonte: UOL

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários