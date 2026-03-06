Moradores de Rio Branco podem solicitar saque calamidade do FGTS a partir desta sexta-feira

Trabalhadores que moram em Rio Branco já podem solicitar o saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) a partir desta sexta-feira (6). A medida atende moradores de áreas afetadas por situação de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo governo federal.

De acordo com as informações divulgadas, os trabalhadores da capital acreana têm até o dia 19 de abril de 2026 para solicitar o saque.

O pedido deve ser feito de forma digital, por meio do aplicativo FGTS, disponível para celular. Após a solicitação, o valor é depositado em conta bancária indicada pelo próprio trabalhador, que pode ser de qualquer instituição financeira.

O saque calamidade permite que trabalhadores utilizem parte do saldo disponível no FGTS quando o município decreta situação de emergência ou estado de calamidade pública, desde que haja reconhecimento oficial do governo federal.

Além de Rio Branco, a liberação do saque também contempla moradores de outros municípios do país. Na Bahia, trabalhadores das cidades de Ituaçu e Cícero Dantas podem solicitar o benefício até 3 de junho de 2026.

Já em Minas Gerais, a medida vale para moradores de Ipanema, Mutum e Novo Cruzeiro, também até 3 de junho de 2026, e para residentes de Muriaé, com prazo até 24 de maio de 2026.

Segundo as informações oficiais, 180 municípios brasileiros possuem habilitação vigente para o saque calamidade do FGTS.