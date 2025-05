Moradores de Feijó liberam BR-364 após protesto por melhorias no hospital

Interdição durou até as 13h desta quarta; população reclama da falta de estrutura e denuncia negligência após morte de adolescente

A BR-364, interditada na manhã desta quarta-feira (21) por moradores de Feijó (AC), foi totalmente liberada pouco depois das 13h, conforme informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Manifestantes bloquearam a rodovia com pneus, madeira e uma tenda, reivindicando melhorias no atendimento e na estrutura do Hospital Geral da cidade.

Obras paradas e falta de recursos

As obras do novo hospital em Feijó estão paralisadas há meses. No atual local, os pacientes enfrentam falta de médicos, medicamentos, equipamentos básicos e demora em atendimentos de urgência.

Morte de adolescente amplia revolta

O protesto também foi motivado pela morte do adolescente Diogo Albuquerque, 12 anos, que faleceu de sepse no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, no último sábado (17). Ele havia sofrido um acidente de bicicleta e foi atendido inicialmente no Hospital de Feijó. A mãe do garoto, Isaquilene de Sousa, acusa a unidade de negligência. O Ministério Público do Acre abriu investigação para apurar o caso.

Enquanto isso, a população cobra soluções imediatas para a precariedade do serviço de saúde no município.

O adolescente Diogo Albuquerque, de 12 anos, faleceu no último sábado, 17 de maio, vítima de uma infecção generalizada no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Ele havia sofrido um acidente de bicicleta no dia 11 de maio, na cidade de Feijó, onde residia, resultando em um ferimento na perna direita.

Diogo foi inicialmente atendido no Hospital de Feijó, onde passou por suturas e recebeu medicação, sendo liberado logo após os primeiros cuidados. No entanto, com a piora do quadro clínico nos dias seguintes, a família buscou novo atendimento médico. Após nova avaliação, o adolescente foi internado no dia 15 de maio, ainda em Feijó.

Diante da gravidade do caso, foi solicitada a transferência do paciente para o Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul. O translado ocorreu por UTI aérea no dia 17, mas, infelizmente, Diogo faleceu na mesma data, já na unidade hospitalar.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários