O incêndio que destruiu tudo de uma família na cidade de Brasiléia na noite deste sábado, dia 7, mostrou um lado solidário dos moradores da cidade. Dona Maria José Gerônimo dos Santos, conhecida por ‘Zeza’, juntamente com seu esposo, Anízio de Souza Evangelista e demais filhos, perderam tudo ficando somente com a roupa do corpo.

Segundo foi levantado, após vizinhos perceberem a fumaça aumentar e em seguida as chamas, rapidamente alertaram o 5º Batalhão dos Bombeiros. Mesmo com a chegada rápida da equipe, pouco se pôde fazer para apagar o fogo que consumia a casa de madeira.

Roupas, objetos pessoais, documentos, móveis, eletromésticos e tudo que havia dentro da casa, foi consumido. Ninguém estava em casa quando tudo começou e duas hipóteses estão sendo levantadas, como a de um curto na rede elétrica, ou um ferro de passar deixado ligado, que foi a causa de tudo.

Somente com a luz do sol deste domingo, dia 8, se pode ver a dimensão da destruição causada pelo fogo. Por serem conhecidos pela fronteira, muitos amigos, conhecidos, estão se mobilizando para ajudar de alguma forma, com doações de roupas e outras vestimentas.

Uma conta da Caixa Econômica foi disponibilizada para quem quiser ajudar financeiramente:

Maria José Jerônimo dos Santos

*RG 0237673 SPP AC

*CPF 558.176.962-15

*Conta Caixa Poupança

*Agência 3416

*Conta 0402-4

